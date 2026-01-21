La mala hora de Sábados Felices: perdería a varios de sus humoristas y no logra levantar su rating

Parece que la televisión colombiana pasa por uno de los momentos más difíciles y prueba de ellos son los rating que se viven durante los fines de semana. Los más afectados de esta situación son los programas que se han mantenido durante años al aire, este es justo el caso de Sábados Felices. El programa, histórico de Caracol Televisión, que incluso ha conseguido un guinnes récord, parece estar pasando por uno de sus momentos más duros. Aquel show que inició con el icónico Alfonso Lizarazo, sufre notablemente y hoy buscan la manera de salir de la crisis.

La crisis que está enfrentando Sábados Felices ¿Bajo presupuesto y varios recortes?

La información que ya ronda varios medios de comunicación, asegura que el canal estaría buscando reducir los costos operativos. Al parecer, esta decisión vendría directamente desde la presidencia de Caracol Televisión, una decisión drástica y que muchos podrían considerar como una "medida desesperada". Sin embargo, este es un pequeño panoráma de lo que vive la televisión colombiana.

Heriberto Sandoval.

Por lo que se ha podido saber, la gerencia tomó la decisión de de recortar personal, lo que sin duda significa un duro golpe para el equipo de trabajo. Todo parece indicar que, entre los nombres que dejarán Sábados Felices se encuentra Heriberto Sandoval, uno de los humoristas más reconocidos e incluso un libretista fundamental del programa. Él llegó de la mano de Alfonso Lizarazo.

Otros nombres que dejarán el programa de Caracol Televisión es Chumillo, Chocolo, Elkin del Grupo Salpicón e incluso el famoso Micolta. Aunque aún no se confirma su salida, su ausencia en grabaciones ha hecho que esto sea evidente. Tal parece que, el reducir costos sería en este momento el ideal de canal o por lo menos de estos históricos programas.

Sin embargo, hay otros programas que se mantienen intactos, como es el caso de Día a Día. Lo más duro de todo esto es que, es a penas un reflejo de lo que está viviendo en este momento la televisión colombiana. Habrá que esperar y ver qué sigue sucediendo con este tipo de casos que quizás, sea el inicio del fin de muchos programas.

