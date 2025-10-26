Isak Andic estaba junto a su hijo Jonathan cuando se cayó en un abismo que se presumió como accidente, pero ahora se cree que podría tratarse de un homicidio

El misterio rodea la muerte de Isak Andic, fundador de la marca de moda Mango, quien falleció a los 71 años en diciembre del año pasado. Inicialmente considerada un accidente de montaña, su muerte se produjo tras caer más de 100 metros por una montaña en Montserrat, en las afueras de Barcelona, mientras practicaba senderismo con su hijo mayor, Jonathan Andic. El caso ha escalado a un escándalo en España, siendo investigado como un posible homicidio, y su hijo Jonathan ha pasado de testigo a principal sospechoso.

Fundación de Mango y trayectoria de Isak Andic

Isak Andic nació en Estambul en una familia de judíos sefardíes, que emigró a Barcelona cuando él tenía unos 15 años. Comenzó en el negocio de la moda a los diecisiete años, vendiendo camisas de estilo hippy, luego vendiendo por encargo y finalmente en un mercadillo de la capital catalana. Su negocio creció importando ropa de abrigo bordada a mano desde Afganistán, que cargaba en un coche comprado pare este propósito y la vendía por toda España.

En 1984, abrió la primera tienda Mango en el Paseo de Gracia en Barcelona junto a su hermano Nahman y un socio. Mango se expandió rápidamente, teniendo cinco locales un año después, y cien tiendas en diez años en toda España. Su éxito se basó en ofrecer un producto exclusivo con primacía en el diseño y la calidad; y parte de su crecimiento en el modelo de franquicias que estableció. Al momento de su muerte, Andic era uno de los hombres más ricos de España, con una fortuna valorada en cerca de 1.200 millones de euros y cerca de 3.000 tiendas de Mango en más de 20 países., de las cuales 1.800 son establecimientos propios y el resto son franquicias.

Mango, que hace presencia en Colombia con 16 puntos de venta y 7 tiendas outlet, entró al país con acuerdos de distribución con socios locales como Mercadeo y Moda del Grupo Uribe y el Grupo Wisa, pero que desde2016 opera a través de su propio sistema de tiendas físicas y en línea, además de tener presencia en almacenes como Falabella.

Conflicto por la herencia con la exnovia

Andic, al igual que Amancio Ortega de Inditex, mantuvo celosamente su vida privada. De su primer matrimonio con Neug Reig a finales de los 70 y que duró dos décadas, tuvo sus únicos tres hijos, Jonathan, Judith y Sarah, quienes de mayores se vincularon al negocio textil. Tras su separación, mantuvo relaciones sentimentales con varias mujeres, siendo su última amiga íntima la exitosa golfista Estefanía Knuth, 21 años menor, con quién llevaba seis años de convivencia al momento de su muerte. Knuth es millonaria, se divorció hace una década y media de Gonzalo Rodés, miembro de una acaudalada familia catalana, con quien tuvo tres hijos y con quienes vivía en una magnifica vivienda de su propiedad.

La catalana Estefanía Knuth de 53 años, es empresaria y con cargos en el mundo del deporte, tiene tres hijos de su primer matrimonio

La herencia de Andic, que incluía el holding Punta Na (con el 95% de Mango y sus propiedades inmobiliarias), se repartió según sus deseos equitativamente y sin conflicto entre sus tres hijos. Sin embargo, Andic también dejó indicaciones de cómo repartir una quinta parte de su fortuna entre diversas personas, asignando 5 millones de euros a Knuth. Ella esperaba recibir 70 millones de euros, lo que desató un enfrentamiento con los hijos y herederos principales, ya que la cifra esperada por Knuth es muy superior a la que ellos consideran apropiada.

Sospechas de homicidio y el hijo como investigado

Las tensiones por la herencia se han desarrollado en paralelo a la causa penal abierta por su muerte. Estefanía Knuth ha sido señalada como una de las principales responsables en que la muerte se investigue como no accidental. La mujer declaró a la policía sobre la mala relación entre padre e hijo, detallando un episodio en 2015 cuando Andic se tomó un año sabático para disfrutar de su recién adquirido velero de 53,5 metros de eslora, el “Nirvana Formentera”, el barco privado más grande matriculado en España, dejando a Jonathan como vicepresidente ejecutivo, lo que coincidió con pérdidas millonarias para Mango en los años siguientes, hasta que Andic reflotó la compañía en 2024 con un récord de beneficios.

El Nirvana Fomentera valorado en 30 millones de euros tiene capacidad para 12 invitados y fue el epicentro de exclusivas reuniones entre las aristocracia española

Aunque las autoridades han indicado que la idea de un accidente de montaña no está descartada, los indicios acumulados a lo largo de diez meses de investigación han llevado a los agentes a contemplar, también, la posibilidad de un presunto homicidio con Jonathan Andic como principal sospechoso. El juez basa su investigación en contradicciones en su testimonio, el único presente en el momento del suceso, específicamente sobre si caminaba por delante o por detrás de su padre al momento de la caída y a quién llamó primero: emergencias o su madrastra. Adicionalmente, se investiga el análisis del teléfono móvil de la víctima para determinar si la caída fue fortuita o provocada. Otro punto de extrañeza es que Andic, que usualmente iba con guardaespaldas, acudió solo a la cita con su hijo, al parecer para resolver problemas internos de la familia.

Pese a esto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha indicado que las diligencias son secretas y que la causa "no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta" en este momento procesal. Los albaceas de Isak Andic, que incluyen a Toni Ruiz presidente del Consejo de Administración y propietario del 5 % de Mango, han emitido una carta abierta defendiendo la inocencia de Jonathan, argumentando que la voluntad del fundador se ha cumplido escrupulosamente y que los herederos han actuado con unidad y generosidad. Jonathan Andic de 44 años, es vicepresidente del consejo de administración de Mango, y dirige a instancias de su padre la sociedad patrimonial, Punta Na (valorada en más de 4.000 millones de euros). Aunque goza de la presunción de inocencia como investigado ya que no se han formulado cargos ni existen pruebas concluyentes en su contra, apenas sale de su caso y está destrozado no solo por la muerte de su padre, sino por el giro de los acontecimientos y el juicio social como sospechoso de homicidio. .

