La nueva vida del dueño de Acerías Paz del Río en España con inversiones en Home Burger y Juan Valdez

Omar González vendió sus bienes en Colombia y abrió oficina en Madrid desde donde manejará junto a su hijo sus nuevos negocios que también incluye la marca Clarel

El pasaporte de entrada de Omar González a España fue por lo alto. Gracias a sus raíces asturianas se hizo miembro de del exclusivo grupo de empresarios que sirven de consejeros para la corona de España como Patronos del Patronato Princesa de Asturias, órgano que preside la Princesa Leonor de Borbón, un escenario en el que se codea con apellidos de la nobleza española.

Fue también nombrado patrono del Museo de la Emigración promovido también por el principado de Asturias, actividades filantrópicas que lo vinculan a círculos sociales y que suma a sus grandes inversiones que lo convierten en el colombiano con mayores inversiones en España. Atenderá sus negocios desde la nueva oficina que acaba de inaugurar en la exclusiva Calle Velázquez en el corazón de Madrid con un evento donde lo acompañaron miembros de la alta sociedad española.

En compañía de su hijo, Ignacio de 32 años, quien se encarga de supervisar las operaciones en este país, lideran el área de inversión del grupo, que por ahora incluyen las cadenas Clarel, los restaurantes de hamburguesas Home Burgers fundado por 4 amigos hace 9 años que están volando y las nuevas tiendas de Juan Valdez que aspira a tener más de 100 tiendas en España.

Iván Trujillo, CEO Grupo Trinity, Camila Escobar, presidente Juan Valdez y Omar González, fundador de Grupo Trinity

Hace tres años, a sus 67 años, Omar González decidió ser empresario en España. Delegó la presidencia del Grupo Trinity a su actual CEO, Iván Trujillo, hijo del político Carlos Holmes Trujillo, y la periodista y ahora Notaria María Inés Pantoja, vendió sus bienes en el país y liquidó el 100 % de sus ahorros. Arribó a España con paso firme, en agosto de 2023, compró Clarel, una cadena mil tiendas de retail líder del segmento de cuidado personal y hogar distribuidas en toda España, por 42 millones de euros. Una vez asentado en este país, ha continuado su expansión a otros sectores

En 2024, se asoció con Home Burgers, la cadena de cuatro jóvenes empresarios que pasaron de ser una hamburguesería en un pequeño local de la carrera 9 con calle 81 en Bogotá, a finales de 2015, a una cadena nacional que para 2024 vendía casi tres millones de hamburguesas al año. La expansión de Home Burgers a España requirió una ronda de inversión de 3 millones de euros con inversionistas colombianos, que incluyó al Grupo Trinity como uno de principales accionistas. Para mayo de este año, la cadena ya contaba con nueve locales en España.

Este marzo de este año, cerró un acuerdo con Procafecol, compañía con la licencia de uso de la marca Juan Valdez, para abrir 140 tiendas en España en un periodo de 7 años, con énfasis en Madrid, Barcelona y Sevilla. La marca Juan Valdez lleva más de 15 años en este país, donde contaba con seis tiendas y presencia en supermercados. Este nuevo empuje, para lo cual el Grupo Trinity destinará más de USD 100 millones, será liderado por una compañía conformada por los dos grupos, Grupo Trinity y Procafecol.

Las empresas que dejó marchando en Colombia

Gonzalez es dueño del Grupo Trinity, que en Colombia está compuesto por cerca de 15 empresas: Acerías Paz del Rio, compañía líder del sector siderúrgico en Colombia, Grupo Coquecol, la mayor exportadora de carbón metalúrgico del país, Intercarbón e Innovador, y en Logística y empaque a Superpack y Logipack. También participa en negocios de gastronomía con el Grupo Smile dueño de cuatro restaurantes en Bogotá, la plataforma Wonder Travel, y algunos startups de salud, banca y tecnología.

