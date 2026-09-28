La gerente del Acueducto de Bogotá dio un paso para reutilizar las aguas residuales en la industria y construcción

Natasha Avendaño solicitó la licencia ambiental y el Ministro de Ambiente Fabio Arjona abrió el camino para que el proceso avance y ya tiene clientes

En Bogotá, donde el agua se ha convertido en uno de los asuntos que más inquietan a la ciudad, una alternativa que durante años parecía reservada a conversaciones técnicas vuelve a tomar forma: reutilizar el agua que ya pasó por la PTAR Salitre. La planta, al occidente de la capital, podría convertirse así en una pieza más de la estrategia para enfrentar los próximos períodos de escasez y reducir el uso de agua potable en tareas que no necesariamente la requieren.

La propuesta de la Alcaldía, a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, avanza ahora por los escritorios y los terrenos de las autoridades ambientales. La ANLA prepara una visita técnica para octubre, mientras el Ministerio de Ambiente evalúa el proceso y la CAR participa en la revisión. La idea es sencilla de explicar, aunque técnicamente compleja: que el agua tratada vuelva a circular por la ciudad para usos industriales, construcción, riego, limpieza y otras actividades.

El Ministerio de Medio Ambiente en cabeza de Fabio Arjona, está analizando y evaluando la solicitud que hizo la Alcaldía de Bogotá, por medio de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, a las autoridades ambientales nacionales para la utilización de las aguas residuales y lluvias que son tratadas por la Planta de Aguas Residuales El Salitre. El objetivo es el aprovechamiento de hasta 77 litros de agua ya tratada por segundo; es decir, alrededor de 22 mil metros cúbicos de agua residual al mes. Con esta iniciativa, la administración distrital busca garantizar seguridad hídrica para la ciudad con miras al Fenómeno del Niño, tener este tipo de alternativas.

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Una diferencia más entre Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella

Durante el racionamiento que vivió la ciudad en 2024, esta alternativa no pudo ser utilizada. Tras las trabas políticas que puso el Gobierno del expresidente Gustavo Petro para estudiar la solicitud presentada por la empresa de acueducto la iniciativa se detuvo. Con la llegada del presidente Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño se abre de nuevo la posibilidad de que la Alcaldía de Bogotá pueda hacer uso de las aguas residuales tratadas en la PTAR.

Ante lo ocurrido, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, manifestó que dicho proceso es muy importante para avanzar en forma eficiente y circular en el uso del recurso hídrico, permitiendo su reutilización. De ese modo, el agua se convertiría en una herramienta que un tema vital para el desarrollo sostenible de la capital del país Aseguró Arjona que la reutilización es también economía circular. La intención del gobierno nacional es dejar de utilizar el agua potable donde no se requiere y prepararse para la llegada del Fenómeno del Niño.

Por su parte, el director de la ANLA, Sergio Piñeros dijo que los avances de la PTAR Salitre buscan promover soluciones que permitan aprovechar de forma responsable el recurso hídrico en actividades productivas. En estos momentos, la ANLA se encuentra revisando el tema para permitir que la Empresa de Acueducto de Bogotá pueda hacer uso de las aguas residuales tratadas en la Plata del Salitre, ubicada al occidente de la ciudad, en la localidad de Suba.

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Reutilizar el agua no potable activa la economía circular

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el agua tratada se utilizaría en actividades en las que no sea necesario el uso de agua potable como industria, construcción, riego de jardines, limpieza de calles y fachadas, entre otras actividades. Las entidades interesadas en la reutilización de agua son la UAESP, el Jardín Botánico, la UMV y algunas empresas privadas del sector de la construcción como Cemex.

Para el próximo 6 de octubre de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales programó una visita a la Planta de Tratamiento El Salitre con el fin de revisar en terreno todo el proyecto para tomar una determinación sobre la solicitud que hizo la Gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño.

En el proceso de avaluación también participa la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad encargada de regular el tema en la región. Lo más importante es que el Ministerio de Medio Ambiente ya destrabó el trámite que se encontraba empantanado desde la pasada administración del expresidente Gustavo Petro.

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