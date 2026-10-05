- Con tutela de por medio con la que Petro le ganó a Davibank el round para que le dejaran tener casa propia

El banco de la familia Cortés impedía el pago por su inclusión en la lista OFAC; su abogado Alejandro Carranza llevó el pleito a la justicia y le dieron la razón

Tras su salida de la Casa de Nariño, Gustavo Petro ha enfrentado varias dificultades para encontrar una nueva vivienda. Uno de los episodios ocurrió con su posible llegada al conjunto Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, donde algunos residentes expresaron su preocupación por una eventual operación de arrendamiento debido a la inclusión del expresidente en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Los residentes solicitaron una evaluación jurídica sobre las posibles implicaciones de la presencia de Petro en el conjunto. Sin embargo, en su comunicado aclararon que no tenían documentación que confirmara una negociación o un contrato de arrendamiento y reconocieron que la inclusión en OFAC no equivale a una condena penal ni establece, por sí sola, una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia.

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La controversia de Sierras del Moral no sería el único inconveniente relacionado con la búsqueda de vivienda. En otras zonas, como La Calera, también se habrían presentado quejas de vecinos por los efectos que tendría sobre sus conjuntos residenciales los escoltas y vehículos del esquema de seguridad del expresidente.

A esta situación se sumó un problema con Davibank por el pago de la hipoteca de la vivienda que Petro aún tenía. Según su abogado, Alejandro Carranza, el banco inicialmente no habría recibido el dinero destinado a cancelar la deuda porque necesitaba establecer con certeza el origen de los recursos.

El expresidente buscaba cancelar la última cuota de la hipoteca. De acuerdo con Carranza, los recursos procederían del salario y de los demás beneficios recibidos por el expresidente durante su periodo como jefe de Estado, entre el 7 de agosto de 2022 y el 7 de agosto de 2026.

Según el relato del abogado, mientras el banco no recibía el dinero para cancelar la obligación, sí continuaba cobrando las cuotas de la hipoteca. Ante la situación, se presentaron al menos diez derechos de petición, según Carranza. Finalmente, el abogado recurrió a una tutela y, de acuerdo con su versión, el banco, que tiene como presidente y CEO a Jorge Rojas Dumit, entregó la información solicitada y permitió avanzar con el pago de la deuda.

Durante los primeros años de su gobierno, Petro utilizó esa residencia como un espacio más privado, por fuera del protocolo de la Casa de Nariño. Con el tiempo, dejó de usarla con frecuencia y dejó atrasar las cuotas de administración. Tras su separación de Verónica Alcocer, confirmada a finales de octubre de 2025, la vivienda entró en el proceso de venta.

Tras el fin de la presidencia de Petro, el político estaría buscando un nuevo hogar

El expresidente ha dicho que la vivienda hoy vale menos de lo que costó construirla y ha atribuido parte de esa situación al tráfico de la Autopista Norte. También ha señalado que, si logra venderla, buscaría construir o adquirir una casa más pequeña y rodeada de árboles.

He pagado la última cuota que debía al banco de mi único bien, mi casa. No tengo haciendas, ni carro particular, ni cuentas en el exterior ni paraísos fiscales, ni acciones ni CDT ni títulos de deuda pública de Colombia. Tengo derecho a la mitad de lo que se venda mi casa construida en el año 2011 antes de ser alcalde o presidente. Me costó 15 años de cuotas al banco y hoy vale menos de lo que me costó construirla por el enorme trancón pelalosista de la autonorte a punto de agravarse más con Lagos de Torca. Solo el tranvía del norte puede disminuir la congestión. Quizás con lo que me queda de la venta, arriende o tenga otra casa más pequeña rodeada de árboles siempre. Se me dificulta vivir sin árboles que abrazar. https://t.co/eDiyKU0b6T — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2026

Finalmente, Gustavo Petro logró pagar la hipoteca, y ahora, después de regresar de un viaje a México, el expresidente se ha dedicado a buscar una vivienda, según indicó “acorde a sus necesidades y recursos”.

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