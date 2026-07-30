- La poderosa Red Bull no se dejó quitar el toro de su logo y sigue mandando

Una tienda de equipo industrial , que lleva el nombre Balck Bull, quería aprovechar el reconocido símbolo de la bebida energética pero la Superindustría lo detuvo

Los pleitos de marca suelen presentarse entre empresas que se dedican a un mismo negocio. Lo llamativo es que esta pelea en este caso es entre una multinacional de bebidas energizantes y una mediana empresa colombiana de ropa. Es decir, David vs Golliat disputando el uso de un símbolo corporativo reconocido a nivel mundial -un toro -, a pesar de que los sectores que trabajan y la dimensión de las empresas son bastante diferentes.

Red Bull se enfrentó, recientemente, con Black Bull ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Los abogados contratados por la multinacional de origen austriaco presentaron oposición al registro de dicha marca, cuyo representante legal es John Alexander Reyes, al considerar que el uso de un toro como elemento distintivo podría generar confusión entre los consumidores, pese a que ambas empresas desarrollan actividades diferentes.

Mientras Red Bull comercializa bebidas energizantes, Black Bull se dedica a la venta de calzado y ropa. La empresa solicitante sostiene que no existe riesgo de confusión, debido a las diferencias en el diseño del logotipo y en el mercado al que se dirige.

Marcas enfrentadas

En una primera decisión, la SIC negó el registro solicitado por Black Bull al considerar que existían elementos suficientes para justificar la oposición presentada por Red Bull. El proceso, sin embargo, aún podría continuar a través de los recursos previstos en la legislación sobre propiedad industrial.

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La disputa es una muestra de la importancia que Red Bull le da a la protección de su identidad comercial, una marca que comenzó a consolidar su presencia en Colombia desde hace más de una década. Aunque organizó en 2006 en Bogotá la Final Internacional de la Batalla de los Gallos, su presencia empresarial en el país solo se formalizó años después. El 2 de septiembre de 2009 quedó registrada oficialmente Red Bull Colombia S.A.S., filial encargada de las operaciones de la marca en el país.

Actualmente, el representante legal de Red Bull Colombia es el alemán Oliver Hermann Geisler. La compañía no cuenta con plantas de producción ni tiendas abiertas al público en el territorio nacional, a pesar de que sus bebidas son consumidas desde hace años por una amplia, creciente y fiel clientela.

Desde sus oficinas, ubicadas cerca del Parque de la 93 en Bogotá, coordina labores de mercadeo, posicionamiento de marca y logística. La distribución de sus bebidas energizantes está a cargo de Postobón, socio estratégico que le permite llegar a cerca del 90 % del mercado colombiano gracias a su red nacional de distribución.

La alianza entre Red Bull GmbH, propiedad de la familia tailandesa Yoovidhya y de Mark Mateschitz, y Postobón, ahora de un grupo de Guatemala, ha fortalecido la presencia de la marca en Colombia. Sin embargo, el liderazgo del mercado de bebidas energizantes continúa en manos de empresas nacionales. Postobón con SpeedMax y Quala con Vive 100 mantienen la mayor participación en ventas y volumen. Además, son impulsadas por ofrecer precios más competitivos.

Para fortalecer su posicionamiento, Red Bull ha apostado por estrategias de mercadeo ligadas a la cultura urbana y los deportes extremos. La Batalla de los Gallos se convirtió en uno de sus principales activos de marca, al conectar con el público joven a través del freestyle y la improvisación.

En Colombia, la competencia ha impulsado la carrera de figuras como Valles-T (Juan Camilo Ballesteros), cuatro veces campeón nacional (2016, 2018, 2024 y 2025), así como de Carpediem, tricampeón nacional, y Marithea, la primera mujer en conquistar el título en 2021.

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