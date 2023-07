¿Cómo pudo enamorarse Karol G de un 'maltratador de mujeres' como Anuel?

.Publicidad.

El nombre de los artistas no ha parado de aparecer en los últimos días por una fuerte pelea de Anuel con su ex y madre de su hija nacida recientemente, Yailin ‘la más viral’. Tras su silenciosa separación, el parto de Cattleya se llevó toda la atención y no se supo mayor detalle. No obstante, la nueva relación de la dominicana con el rapero ‘6ix9ine’ revivió el conflicto y ‘le sacaron los trapitos al sol’ al hombre que se autoproclama 'real hasta la muerte'.

Pelea de Anuel donde afirman que golpeó a Yailin

La fuerte controversia inició porque el purtorriqueño le pidió a 6ix9ine alejarse de su hija. Ya que hubo un proceso judicial en su contra por abuso sexual a una menor de edad. El rapero salió a aclarar que la joven había mentido con su edad y por eso él estaba libre. Pero no solo aclaró la situación, también contraatacó diciendo que Anuel le pegaba a Yailin cuando estaba embarazada.

Frente a esta grave acusación Yailin ‘la más viral’ decidió no solo confirmarlo sino sacar pruebas de su violencia hacía ella y de diferentes chats con amenazas. Sin embargo, Anuel salió a decir que era información falsa y todo estaba planeado para que él quedara mal, aunque aún no ha presentado ninguna prueba al respecto.

El reguetonero también agredía a Karol G

Ante el escepticismo de muchos, un usuario compartió un video inédito donde se ve claramente a Anuel y Karol G discutiendo en la calle. Lo perturbador es cuando el purtorriqueño le alza la mano a la paisa y le da una cachetada. Ella de inmediato pone la mano en su cara y muchos internautas resaltan el miedo que refleja la ‘Bichota’ en el video.

Además, de una pequeña pista que dió la artista en una de las canciones que le adjudican son dedicadas a Anuel. La fresa dice “Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento” y “Yo que fui buena y tu que [email protected] pagandome así”. Lo que sería una pequeña pista de todo lo que puedo haber sufrido con él por estar enamorada y lo que tal vez Yailin soportó no hace mucho.

