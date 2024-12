Crecimiento del mercado de aprendizaje de idiomas lleva a empresas a repensar beneficios laborales

Por: Sebastián Sánchez |

diciembre 13, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Desde ya hace unos años, el mercado de aprendizaje de idiomas ha estado en crecimiento continuo y, se espera que crezca hasta alcanzar los 337.200 millones de dólares en 2032, lo que representa más de un 500% de crecimiento desde el 2022[1]. Este crecimiento también se ha visto reflejado en el mercado local de Colombia a través de nuevas ofertas y tecnologías que se han puesto al servicio del aprendizaje de un segundo idioma, siendo el inglés el más popular.

Este interés por estudiar un segundo idioma también lo han observado las empresas entre sus empleados y por esta razón es cada vez más común que ofrezcan la enseñanza de idiomas como beneficio laboral. Por ejemplo, Open English Business - plataforma líder de aprendizaje en línea - tuvo un crecimiento de más del 10% entre 2023 y 2024 con su producto destinado a empresas que quieren ofrecer a sus empleados la posibilidad de aprender inglés.

..Publicidad..

En el ámbito laboral, hablar inglés no solo facilita el acceso a mejores cargos y salarios más altos, sino que también mejora significativamente la satisfacción de los empleados en el lugar de trabajo. Según el Informe Sobre el Estado de Lugar de Trabajo 2023-24 de SHRM, los problemas más críticos a los que se enfrentan las organizaciones hoy en día son: la mejora de las competencias de una fuerza laboral cambiante y el poder mantener el compromiso de los empleados. Sin embargo, ambos pueden ser abordados por beneficios para los empleados basados en la capacitación. Los empleados que sienten que su organización invierte en su desarrollo tienen más probabilidades de estar satisfechos y ser productivos.

...Publicidad...

“Como líder de una organización que recientemente se ha expandido a nivel mundial, puedo dar fe de cómo una fuerza laboral bilingüe puede ser un catalizador para el crecimiento organizacional, impulsando el éxito en un mundo cada vez más interconectado,” comenta Andrés Moreno, Fundador y CEO de Open English. “Adicionalmente, cuando los empleados potenciales ven que te dedicas a ayudarlos a crecer profesionalmente, especialmente con el aprendizaje de idiomas, te conviertes en un empleador más deseable.”

....Publicidad....

Por otra parte, tener una fuerza laboral satisfecha puede resultar en una empresa más rentable. Forbes cita que las empresas con programas de capacitación integrales, incluida la capacitación en idiomas, tienen un 218% más de ingresos por empleado y un 24% más de márgenes de beneficio[2].

Queda claro que la integración de la formación lingüística en los beneficios de los empleados no es solo una ventaja estratégica, sino una necesidad en el mercado global actual y de ahí el gran crecimiento proyectado para esta industria.

[1] TechReport, Global Language Learning Market Statistics in 2024 & Future Trends, January 16, 2024.

[2] Forbes, 3 Ways Leaders In The Workplace Can Create More Time For Deep Learning. May 2019

https://www.forbes.com/sites/ryanrobinson/2019/05/03/leaders-workplace-create-time-deep-learning/