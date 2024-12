La razón por la que Daniel Emilio Mendoza Leal declinó embajada en Tailandia; no habría sido la polémica

.Publicidad.

La defensa de Gustavo Petro a Daniel Emilio Mendoza Leal, realizador de la serie Matarife, quien ha sido obligado a retractarse por atentar contra el derecho a la honra del expresidente Álvaro Uribe, fue duramente cuestionada tanto por la derecha como por la izquierda colombiana. Ambos sectores coincidieron en un detalle, los polémicos trinos del abogado y escritor, lo hacen una persona no adecuada para el cargo.

Sobre los polémicos trinos de Daniel Mendoza hay dos perspectivas: la primera, que se trata de la naturaleza presuntamente violenta y machista del realizador, quien en varias ocasiones refirió situaciones de sexo y drogas con menores de edad y la del propio Mendoza Leal, quien se ha defendido argumentando que sólo serían fragmentos de su novela El Diablo es Dios que publicó hace años. En una de sus publicaciones recientes remarcó que el vulgar no es él, sino sus personajes.

..Publicidad..

El argumento podría ser cierto, aunque sorprende que Mendoza Leal no haya utilizado comillas para remarcar que escritos tan delicados no le pertenecían. Algo que podría ser prueba de una posible mentira o simplemente un enorme descuido por parte del escritor.

...Publicidad...

| Lea más: ¿Se cansaron de los encapuchados? Esta es la razón por la que los expulsaron de una ceremonia de grado

....Publicidad....

La razón por la que Daniel Emilio Mendoza Leal rechazó la embajada en Tailandia

Si bien Daniel Emilio Mendoza hizo referencia a las acusaciones que recibió en días pasados, a través de sus redes sociales también remarcó que fue a partir de ellas que comprendió la que sería la verdadera razón por la que tendría que rechazar la embajada que el gobierno estaba por entregarle.

"Este tsunami de ataques me hizo volver el tiempo atrás, a mis motivos y razones, a por qué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos, me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor, a dejar la producción de la nueva serie que fui a filmar a Bangkok, ciudad de la que me enamoré perdidamente y, sobre todo, a tapar con el dorsal de las buenas costumbres diplomáticas, mi necesidad inaguantable de decir la verdad”

Según Mendoza Leal, aceptar una embajada lo llevaría a acomodarse, a poner en pausa sus proyectos y alejarse de sus convicciones como creador de contenido enfocado en la denuncia. En el mismo mensaje, que también dedicó a la vicepresidenta Francia Márquez, agradeció al presidente Gustavo Petro por haberlo tenido en cuenta para semejante nombramiento.