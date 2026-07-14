- La patria meme

Los símbolos y los memes políticos moldean nuestra idea de país. ¿Qué ocurre cuando las emociones reemplazan el debate y alguien se apropia de la patria?

¿Qué tienen en común un eslogan, un saludo militar, una bandera y la camiseta de la Selección Colombia? Mucho más de lo que imaginamos. En la política contemporánea, las campañas ya no compiten solamente por los votos, compiten por nuestras emociones, por nuestra identidad y, sobre todo, por nuestra imaginación.

Los símbolos se han convertido en poderosos memes políticos capaces de moldear la manera en que entendemos la patria, el liderazgo y la nación misma.

En esta nueva vídeo columna se explora la teoría memética de Richard Dawkins y se analiza cómo ciertos símbolos y narrativas logran instalarse en la mente colectiva hasta convertirse en "sentido común". ¿Quién es dueño de la bandera? ¿Puede un proyecto político apropiarse del patriotismo? ¿Qué significa que un candidato se presente como la encarnación de la nación o del sentimiento colombiano?

Porque las democracias se debilitan cuando los símbolos reemplazan el debate, cuando las emociones sustituyen las propuestas y cuando comenzamos a creer que una sola persona o una sola corriente política tienen el monopolio del amor por Colombia. Esta es una reflexión necesaria sobre el poder de los memes, los símbolos y la importancia de defender una verdadera República

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