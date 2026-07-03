- La verdad de la "patria milagro"

¿Qué significa realmente hablar de una "patria milagro"? A primera vista, la expresión parece inspiradora pues evoca esperanza, transformación y futuro, pero cuando se examina con detenimiento, surgen preguntas inquietantes: ¿qué entendemos por patria?, ¿qué entendemos por milagro?, y ¿qué riesgos enfrenta una democracia cuando comienza a depositar sus expectativas en soluciones providenciales y líderes salvadores?

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En esta nueva video columna se propone una reflexión profunda sobre el poder del lenguaje político, la cultura de la inmediatez y la peligrosa tentación de buscar atajos para resolver problemas complejos. Cómo las promesas milagrosas pueden terminar debilitando las instituciones y sustituyendo la participación ciudadana por la fe ciega en figuras providenciales.

Porque las democracias no se construyen mediante actos mágicos. Se construyen a través del debate, la organización ciudadana, el fortalecimiento institucional y la defensa permanente de los derechos. Una reflexión necesaria para comprender por qué la verdadera patria no es la patria milagro, sino la patria que construimos todos los días entre todos.

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