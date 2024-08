La palenquera a quien Petro le encomendó la tarea de cambiar el escudo de Colombia

.Publicidad.

En medio del discurso que dio durante la entrega de la Hacienda Las Pavas en el sur del Departamento de Bolívar, el presidente Gustavo Petro aprovechó para hacer una propuesta que ha dado mucho de qué hablar y a la que le han llovido críticas desde todos los sectores, puesto que consiste en modificar uno de los elementos más representativos que tiene Colombia como lo es su escudo. De acuerdo con el mandatario, este símbolo patrio que está reglamentado por la Ley 12 de 1984 no refleja la realidad actual del país, lo que hace necesario actualizarlo.

Esta no fue ni mucho menos una idea suelta, sino que, por el contrario, tiene toda la intención de llevarla a cabo e incluso ya le puso doliente a la propuesta que tendrá que hacer su trámite por el Congreso de la República para materializarse. Se trata de la representante a la Cámara, Dorina Hernández, mejor conocida como Cha Hernández, quien estaba presente en el evento de entrega de la hacienda y a quien le pidió expresamente presentar el proyecto de Ley.

Hernández, oriunda de Cartagena, pero con padres provenientes de San Basilio de Palenque, fue la primera palenquera en llegar al Congreso en la historia de Colombia. Lo hizo representando al Pacto Histórico, logrando encabezar su lista cerrada en Bolívar gracias a su cercanía con la vicepresidenta Francia Márquez y su movimiento Soy Porque Somos. Esa fue su primera incursión en política electoral, pero llegó tras décadas de lucha por la población afro y, especialmente, de su cultura.

¿Qué cambio propone Petro para el escudo?

El Presidente aseguró que el escudo de Colombia es fantasmagórico porque cuenta con elementos que ya no son propios del país como la riqueza y el Canal de Panamá, pero particularmente no pidió modificar nada de eso, sino que las cintas que hay debajo de las patas del cóndor ya no digan “Libertad y orden”, sino “Libertad y orden justo”.