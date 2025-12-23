La dura razón por la que Alerta decidió abandonar Colombia: ¿va tras los pasos de Piter Albeiro?

Ricardo Lozano, ‘Alerta’, confirmó que abandonó Colombia con el fin de tener un reinicio en su vida junto a su familia.

Ricardo Lozano, conocido por millones de colombianos como ‘Alerta’, es uno de los humoristas más recordados de la televisión nacional gracias a su paso por Sábados Felices y, más recientemente, por La Casa de los Famosos. Sin embargo, en los últimos días sorprendió al anunciar que tomó la decisión de abandonar Colombia junto a parte de su familia.

El propio comediante explicó que la inseguridad que atraviesa el país fue el detonante principal de su salida, una razón que, según él, lo llevó a replantear su proyecto de vida. A través de un video publicado en sus redes sociales, Lozano confirmó que se radicará en Estados Unidos, donde espera construir un futuro con mayor tranquilidad.

Más allá de su trayectoria en televisión, Alerta ha logrado consolidar una comunidad sólida en plataformas digitales. Su estilo cotidiano y cercano, basado en situaciones familiares y del día a día, le ha permitido superar los 600 mil seguidores en Instagram, donde mantiene una comunicación constante con sus fans.

En su mensaje, el humorista fue claro al señalar que su decisión no significa un distanciamiento emocional del país. “Colombia, te queremos”, expresó, dejando claro que su salida no responde a falta de afecto, sino a la búsqueda de bienestar y seguridad.

¿Alerta va a seguir el ejemplo de Piter Albeiro?

La publicación desató un intenso debate en redes sociales, con mensajes de apoyo, críticas y comparaciones inevitables.

Una de esas comparaciones fue con Piter Albeiro, otro reconocido comediante colombiano que desde hace años reside en Estados Unidos. Albeiro ha contado públicamente que estableció su vida en Miami, donde desarrolló negocios y consolidó una nueva etapa profesional, sin cerrar del todo el vínculo con Colombia.

Aunque Lozano no ha hablado de proyectos empresariales ni artísticos concretos en el exterior, su traslado ha sido interpretado como un movimiento similar al de otros humoristas que optaron por rehacer su vida fuera del país. Por ahora, Alerta ha insistido en que seguirá activo desde el extranjero y en contacto con su público.

La decisión de Ricardo Lozano se suma a una lista creciente de figuras públicas que han optado por buscar estabilidad fuera de Colombia. ¿Cuántos talentos más tomarán el mismo camino?

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.