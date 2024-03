La otra alegría que comparte Dayro Moreno con Sergio Galván Rey; no solo es el récord como goleador

.Publicidad.

Era cuestión de tiempo para que Dayro Moreno lograra igualar el récord de Sergio Galván Rey como los máximos goleadores del fútbol colombiano en la historia. Desde que inició el primer semestre de 2024, dicha posibilidad estaba latente, pues el jugador estaba a 11 goles de los 224 del argentino; y después de 11 fechas, pudo celebrar en el Estadio Palogrande al anotar un golazo que lo puso en el mismo puesto del killer nacido en Tucumán. Ahora, dicha distinción la comparten, pero no es la única, pues en el pasado también obtuvieron un preciado trofeo juntos.

🎥 ¡𝐃𝐚𝐲𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐞𝐧𝐨 = 𝟐𝟐𝟒 𝐠𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐠𝐨𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐅𝐏𝐂!💥



Este fue el gol con el que el delantero del @oncecaldas alcanzó el récord de la mayor cantidad de goles anotados en nuestro país ⚽️🤩#LaPasiónDeMillones pic.twitter.com/2eGh2ju97v — DIMAYOR (@Dimayor) March 10, 2024

| Vea también: ¿Qué estuvo haciendo el representante de Luis Díaz con el presidente de Barcelona?

..Publicidad..

La Copa Libertadores que comparten Dayro Moreno y Sergio Galván Rey

Cuando Dayro Moreno apenas estaba empezando su carrera en Once Caldas, en el año 2003, coincidió con Sergio Galván Rey en la plantilla del blanco blanco. Por ese entonces, el argentino era el gran referente en el ataque del equipo, en el que había militado desde 1996 y había logrado la notable cifra de más de 100 goles. Su salida al fútbol internacional estaba más que lista y, como su posible reemplazo, estaba el nacido en El Espinal, Tolima. Ese año ambos quedaron campeones del Apertura y eso los llevó a clasificar a la Copa Libertadores, una competición donde harían historia.

...Publicidad...

Para esa edición del Torneo, Once Caldas inscribió a Sergio Galván Rey y a Dayro Moreno para que hicieran parte de la plantilla. En los partidos de la primera fase, el argentino fue el titular y alcanzó a anotar 3 goles en 4 partidos, llamando la atención del fútbol de Estados Unidos y siendo fichado por el Metro Stars a mitad de 2004. Con su ausencia, Dayro Moreno tomó la batuta y, aunque no logró anotar en el certamen continental, sí alcanzó a jugar 5 partidos, siendo importante para el desarrollo de juego del club.

....Publicidad....

La cosa es que ese año, Once Caldas hizo la épica y resultó dándole la segunda Copa Libertadores a Colombia, después de vencer en los penales al imbatible Boca Juniors de Carlos Bianchi. Dayro Moreno estaba en el equipo y recibió su medalla; pero a kilometros de distancia, Sergio Galván Rey también recibió la distinción por haber jugado para el blanco blanco en la primera fase del torneo. Así las cosas, ambos delanteros no solo tienen el honor de ser los máximos goleadores del fútbol colombiano, sino de tener en sus vitrinas la medalla de la gloria eterna, un título que no todos logran levantar.