- La orden de De la Espriella en el Museo Nacional terminó descolgando un traje de Arturo Calle, su aliado en campaña

Entre las más de 30 piezas retiradas también están las camisas de Lucho Herrera y la sombrilla de la tía Cena de la histórica novela ‘Caballo viejo’ de Caracol

El pasado 15 de octubre, Arturo Calle fue al Congreso de la República a pedir apoyo frente a las plataformas chinas que no pagan IVA ni aranceles en compras menores a 200 dólares y por las que su empresa ha perdido 1.200 empleados de las plantas en Pereira. Ese mismo día, el gobierno de De la Espriella descolgó del Museo Nacional un traje rosado hecho por su empresa en 2016, que recrea la moda urbana de los años ochenta.

El traje fue inspirado por la famosa telenovela Miami Vice, que impuso una nueva moda en toda una generación. Está registrado como Vestido Gatsby, que evoca el traje rosa que vistió Robert Redford en el cine para encarnar al nuevo rico frente a las élites tradicionales.







Cuba, Venezuela y el fantasma del comunismo

Según el medio de comunicación Volcánicas, el antioqueño de 88 años reunió a sus trabajadores el 18 de junio, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, y les dijo: “No les digo por quién votar, pero mi voto es por Abelardo”.

En la misma charla, según el mismo medio, Arturo Calle habló de Cuba, Venezuela y el fantasma del comunismo.

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También se descolgaron dos camisetas con las que Lucho Herrera brilló sobre su bicicleta en tierras extranjeras. Una es la de pepas rojas con la que ganó el Tour de Francia de 1985. La otra es la camiseta amarilla que usó en 1987, cuando se convirtió en el primer latinoamericano en ganar la Vuelta a España.

Las prendas estaban ubicadas en la sala Hacer sociedad y fueron puestas con la intención de hacer contrapeso a las historias de guerra y violencia política que también se contaban en aquel lugar. Además, fue removida la sombrilla de la tía Cena en la telenovela Caballo viejo.

La sombrilla de la tía Cena fue donada por Caracol Televisión en 2009.

Con estas piezas, incluido el traje color rosa de poliéster hecho por Comercializadora Arturo Calle S.A.S., el museo buscaba mostrar que, mientras que todos los titulares de la prensa hablaban del conflicto, los colombianos compartían su vida cotidiana a través de la televisión, el deporte y la ropa que vestían en la calle.

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La orden dada por Abelardo de la Espriella era “quitar de los espacios públicos toda oda al terrorismo”. El desmonte fue ejecutado por Julián Sterling, abogado encargado de la Secretaria General del Ministerio de Cultura y director del Centro Nacional de las Artes. Junto a él estuvo Constanza Toquica, directora (e) del Museo Nacional.

La pregunta que se han hecho desde diferentes frentes es por qué quitaron las camisetas de Lucho Herrera, el traje de Arturo Calle y la sombrilla de la tía Cena.

En cuanto a las prendas del ciclista algunas personas en redes han intentado justificar el hecho por la investigación judicial que enfrenta.

En el caso del vestido rosado de Arturo Calle y la sombrilla icónica de la telenovela Caballo viejo, las preguntas son inevitables: ¿qué apología al terrorismo podrían representar un vestido rosado, confeccionado por la empresa de uno de los empresarios cercanos a Abelardo de la Espriella, y una sombrilla que evoca una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana?

Hasta el momento, el Ministerio de Cultura no se ha pronunciado sobre las piezas.

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