La oposición le dio papaya a Petro con el bloqueo de la Reforma Laboral

Por: Martín López González |

abril 28, 2025

Un apreciado contertulio preguntaba en una de las redes sociales: ¿Bueno y por qué le temen tanto a la consulta? Hice un comentario tratando de dar respuesta a su pregunta: No es temor a la consulta popular, es que les va a tocar hacer campaña en contra de los intereses de los trabajadores y las clases populares y eso los deja mal parqueados históricamente. Igual ocurriría si el congreso se opone a la consulta. ¡Se dieron un tiro en el pie al archivar la reforma en la comisión séptima sin permitir su debate!

Con la Reforma Laboral está ocurriendo un caso curioso. El presidente del Congreso, después de conocer las doce preguntas de la Consulta Popular, dijo cínicamente que esos temas se podían debatir en el senado, habiendo sido él, el artífice del hundimiento en la Comisión Séptima sin permitir el debate.

Ufanamente, expresó que no permitiría que ninguna reforma del gobierno pasase en el Congreso. Definitivamente, a la oposición se le olvidó que esos puntos, hoy en la consulta, son la columna vertebral de la reforma y es un anhelo de la clase obrera que fue despojada de esos beneficios en 2002.

Más de veinte años de precarización laboral del expresidente Álvaro Uribe Vélez que no ha logrado disminuir la informalidad ni el desempleo. En línea con la primera pregunta de la consulta, las horas nocturnas empezaban desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a. m., pero con la Ley 789 de 2002 se modificó, reduciéndose 4 horas. En ese entonces, un trabajador minero de Cerrejón nivel 13 con un salario básico promedio de $2.000.000, al trabajar la mitad de su tiempo de noche (120 horas), solo recibiría recargo nocturno sobre 80 horas. Lo que resultaría en una disminución de su salario, si se hacen los cálculos, en unos $150.000 mensuales.

Esa Ley, con la argucia de apoyar el empleo y ampliar la protección social y un supuesto objetivo de disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, terminó sacándole plata a los trabajadores del bolsillo y favoreciendo a los empresarios en un país con grandes inequidades. Un buen ejercicio sería calcular cuántos millones de pesos esta desventurada legislación de la República les quitó a los trabajadores y se los regaló a la empresa Cerrejón, dado que la misma ley, también redujo en un 25% los recargos por domingos y feriados, consignado esto en la segunda pregunta de la consulta.

Antes de la publicación de las preguntas, la prensa hegemónica señalaba que por medio de ella el presidente Petro quería atornillarse en el poder e instaurar una dictadura comunista al pasar por encima del poder legislativo, sin aclarar que las consultas son herramientas constitucionales. Después que se publicaron las doce preguntas, ha surgido una avalancha de artículos de “expertos” que predicen apocalípticamente el derrumbe de la economía. Meter miedo sigue siendo su principal estrategia, pero les queda difícil sustentar que retornar unos beneficios que fueron despojados a los trabajadores pueda causar la hecatombe que anuncian.

Depende del Senado darle vida o aniquilar la Consulta Popular. Al ser sabido que una de sus comisiones ya hundió la Reforma Laboral, expresada en esencia en las preguntas de la Consulta Popular, si no la dejan pasar quedarían como los que ni dejan debatir en su seno los beneficios de los trabajadores, ni permiten que el pueblo decida democráticamente sobre los intereses de la gran mayoría. Eso tiene un alto costo político que no se puede soslayar. Si la aprueban, es decir si la dejan pasar, el pueblo en masa votará por el SÍ de esas preguntas; ya que no es la consulta de Petro, sino los intereses por lo que han luchado las clases trabajadoras de este país y los sectores más vulnerables por recuperar derechos que fueron quebrantados por la clase política.

En un escenario como ese, a la oposición le toca hacer campaña por el NO en la consulta o por la abstención; es decir, oponerse abiertamente a los intereses de las comunidades, lo que es un retroceso o suicidio político para ellos. De ahí se deduce que fue un gran error haber hundido la Reforma Laboral en la Comisión Séptima. Pretendiendo hacerle un daño al presidente Petro, le hicieron un favor, dándole papaya para que inicie un debate político en torno a los intereses de los más vulnerables, tema político recurrente del presidente y tema obligado en las próximas campañas a la presidencia y al congreso de la República.

