La oportunidad de importación de carne que abrió Trump que Colombia no tiene como aprovechar

La escasez de carne para hamburguesa llevó a abrir un cupo para recibir 300 toneladas, Colombia no tiene como hacerlo. El presidente de Fedegan prendió alarmas

Donald Trump habilitó un cupo extraordinario y temporal de importación de carne vacuna magra bajo un régimen arancelario preferencial. La medida contempla un total de 300.000 toneladas destinadas a la producción de carne molida, como parte de las distintas iniciativas orientadas a reducir el precio de la carne dentro de Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre.

Esta disposición, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y tendrá una vigencia de 90 días, no podrá ser aprovechada por el sector ganadero colombiano, debido a que el país aún no cuenta con un protocolo sanitario firmado con la administración estadounidense, requisito indispensable para la exportación. La medida beneficia directamente a Brasil al no contar con un cupo preferencial propio, Argentina que sería el otro país con habilitación sanitaria disponible quedaría por fuera pues ya cuenta con un cupo fijo y específico asignado previamente.

En ese sentido, José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), instó al Gobierno nacional a acelerar las gestiones de admisibilidad sanitaria mediante un trabajo articulado entre el gremio y los ministerios de Comercio y Agricultura, la Cancillería, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

A pesar de que los plazos impiden participar en este contingente extraordinario, Lafaurie señaló en su comunicado que el mercado de Estados Unidos ofrece una gran oportunidad estructural. La nación norteamericana atraviesa una escasez de ganado sin precedentes en su historia reciente, con un inventario que cayó a 86,2 millones de cabezas —el nivel más bajo en 75 años—, lo que disparó los precios de la carne de hamburguesa en una sociedad que consume entre 150 y 156 hamburguesas por habitante al año y que requiere carne magra para mezclar con sus cortes grasos. El dirigente gremial anticipa que la medida podría extenderse más allá del periodo inicial de 90 días.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, se reunió en Washington con el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, el 19 de agosto de 2026, con el objetivo de abordar asuntos como el acceso a mercados, el tratamiento arancelario y la reducción de barreras no arancelarias, conversaciones que incluirían la carne colombiana. Este instrumento no sustituye ni modifica el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012, sino que opera como un mecanismo complementario para destrabar temas puntuales de interés mutuo.

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