- La opulenta vida del venezolano escogido de Trump para hacer los negocios de las petroleras gringas

Alejandro Betancourt hizo fortuna con Chàvez, se radicò en Europa y se creyò que la justicia lo atajarìa, pero logrò el epaldarazo como puente para el plan petrolero

Un magnate caraqueño de 46 años, que amasó una fortuna con los privilegios del chavismo, es demasiado conocido en Venezuela como para pasar inadvertido cuando su avión privado aterriza en Maiquetía. Sucedió varias veces, con un halo de misterio y en apenas un mes.

Leopoldo Alejandro Betancourt López, quien tiene amigos influyentes en Caracas, Washington y Moscú, comenzó a viajar con frecuencia desde su residencia en Londres a Venezuela para reunirse con altos funcionarios, entre ellos la presidenta Delcy Rodríguez en su nuevo papel de hombre confianza de la administración Trump.

Su misión era ser el puente de una relación que se mide en 65.000 millones de barriles de petróleo. Betancourt es famoso por ser uno de esos jóvenes aburguesados que se hicieron multimillonarios con el chavismo. Los venezolanos en la calle los llamaron “bolichicos”, cuando las turbinas eléctricas que le habían vendido al gobierno resultaban defectuosas y tenían que pasar el apagón a oscuras.

Alejamdro Betancourt y Pedro Trebbau, si primo y socio en Derwick, en 2009

El sobreprecio, que estimó Tranparencia Venezuela, rondó USD 2.900 millones. Betancourt no llegaba a 30 años y había fundado en 2009 Derwick Associates con su primo Pedro Trebbau, el empresario Francisco Convit. Con dicha empresa, recibió 11 contratos adjudicados a dedo por USD 5.000 millones.

Un nuevo millonario

De ese modo despegó el hijo del pianista Leopoldo Betancourt y la diseñadora de joyas Lilia López. cuyo bisabuelo Hermógenes López fue presidente en el siglo XIX.

A partir de 2010, su rastro se desvaneció en Venezuela y reapareció en España, donde se casó en junio del 2012 con la hija de un empresario venezolano de la construcción, Andreína Rojas Ballestrini en la tradicional Iglesia de los Jerónimos, la misma en la que se casó el rey Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg.

Betancourt, el rey de las gafas de sol Hawkers, en España

En 2021, ya había destinado más de USD 300 millones en empresas y propiedades en diferentes países. En España, es conocido principalmente por su relación con Hawkers. En 2016, su grupo inversor O’Hara Administration participó en una ronda de financiación de 50 millones de euros que permitió a la compañía española de gafas de sol acelerar su expansión internacional. Betancourt, entonces, pasó a presidirla y a controlar una participación mayoritaria a través de su entramado societario.

No son solo gafas. Betancourt también ha estado vinculado a Auro New Transport, una de las principales compañías propietarias de licencias VTC -transporte de pasajeros con conductor, tipo Uber,- y ha mantenido inversiones en energía, banca, empresas tecnológicas e inmuebles.

En 2012, poco después de caserse, compró este coto de caza de 1.600 hectáreas con castillo en Toledo

Entre sus propiedades más conocidas está la finca de El Alamín, en (Toledo), que tiene un castillo y 1.600 hectáreas. En Nueva York, el 23 de agosto de 2012 adquirió el penthouse de la emblemática Oympic Tower en la Quinta Avenida, que había pertenecido al magnate griego Aristóteles Onassis.

Hace ocho meses, para ver a Betancourt había que visitarlo en alguna de sus dos mansiones inglesas. No podía salir del Reino Unido por decisión judicial. Sin embargo, se paseaba por sus mansiones en Chelsea y en Oxfordshire, a las que se desplazaba en helicóptero como un aristócrata.

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Los petrodólares y la electricidad

Los millones pasaron de la electricidad al petróleo con Nicolás Maduro. Su empresa, North American Blue Energy Partners (NABEP), extrae unos 200.000 barriles diarios de crudo de los yacimientos cercanos al lago de Maracaibo y la Faja del Orinoco. Esto la convierte en la segunda mayor productora privada de Venezuela, después de Chevron Corp.

La semana pasada, una parte cercana a Betancourt acordó comprar la participación minoritaria en NABEP que poseía Harry Sargeant III, por USD 300 milllones, el magnate petrolero de Florida, amigo y donante de la campaña de Donald Trump, con el que partió cobijas por supuestamente apoyar a Maduro y porque ahora sus intereses tienen otro norte.

Poco después de la firma del acuerdo con NABEP, el Departamento del Tesoro notificó al abogado de Sargeant que había bloqueado los activos de su sociedad holding offshore.

¿Los lunares judiciales imborrables?

A pesar de las investigaciones en su contra, Betancourt se ha convertido en uno de los empresarios con mayor control sobre la producción petrolera privada de Venezuela.

El País dice que Audiencia Nacional española reabrió en junio de 2026 una causa archivada: sobornar a tres funcionarios de Pdvsa con USD 42 millones defraudar USD 4.850 millones en operaciones de cambio de divisas a través del petróleo. El expediente deriva de una investigación suiza por blanqueo.

En mayo de 2026 Zúrich levantó las restricciones. The Gentleman’s Journal añade dos residencias londinenses valoradas en 59 millones de libras y su nombramiento como caballero de la Orden del Camino de Santiago en 2024. En Venezuela las denuncias no se tradujeron en imputaciones formales.

The Washington Post, en un reportaje del 27 de agosto de 2026, fue más lejos al asegurar que altos funcionarios de intervinieron en la investigación penal suiza para que se evitaran cargos penales y se levantaran las restricciones de viaje. Para Estados Unios era importante que Betancourt pudiera viajar libremente.

El puente de Delcy con la Casa Blanca

Ahora, Alejandro Betancourt reaparece es su función de enlace entre Delcy Rodríguez y la Administración estadounidense de Donald Trump.

Delcy Ridrìguez recorre con el secretario de Energìa de EE. UU. un campo de Chevron el 12 de agosto 2026

Mauricio Claver-Carone, emisario informal para Venezuela del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reconoció que funcionarios de Estados Unidos utilizaron a Betancourt como intermediario. El empresario conoce el funcionamiento del sector petrolero venezolano, pero también mantiene importantes contactos empresariales y políticos en Estados Unidos.

Su papel consistiría en facilitar el entendimiento entre Washington y Caracas para recuperar la producción de petróleo, atraer capital estadounidense y garantizar que determinadas operaciones puedan realizarse dentro del régimen de sanciones.

Es un operador en las sombras que no ha aparecido en ningún acto público, pese a que los medios internacionales sostienen que organiza reuniones y banquetes como el reciente con los congresistas de Estados Unidos

Bloomberg lo presenta como canalizador de oportunidades hacia operadores estadounidenses más pequeños, mientras las grandes petroleras estadounidenses aún dudan, por no tener seguridades sobre si los Rodríguez respetaran sus inversiones en el largo plazo.

El acuerdo petrolero que Donald Trump presentó el pasado viernes como “el mayor acuerdo petrolero de la historia” contempla una participación directa de Estados Unidos en 20 % de las reservas de crudo venezolanas. Está suscrito a 25 años y abarca 17 campos petroleros.

'The New York Times' señala que el Gobierno respaldaría el desarrollo de una parte significativa de las reservas probadas mediante la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, mientras que NABEP de Betancourt asumiría un papel central en las operaciones.

Así lo sintetizaron en Caracas: Betancourt va a ser el nuevo virrey del petróleo en este hemisferio.

El despegue petrolero de Venezuela es tan promisorio que habría 7 multinacionales en cola para firmar contratos con Pdvsa; Chevron que quiere ampliarse en la Faja del Orinoco, la española Repsol, la italiana Eni interesada en el gas de Cordon IV, la inglesa BP que regresa por petróleo y gas, y Shell con la mira en el gas. Los dos nuevos inversionistas son las gringas Hunt Overseas Oil Company y Crossover Energy Holding.

Sin que este ambicioso plan de desarrollo haya tomado aún forma y por ahora sea un ampuloso enunciado.

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