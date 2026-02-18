- Cuatro de los seis consulados de Colombia en España son el premio mayor a un Petrismo pura sangre

En medio de la visita de la canciller Rosa Villavicencio a España, en la que se abordaron tanto los vínculos comerciales entre Colombia y España como las condiciones de vida del millón de colombianos residentes en ciudades como Madrid, Valencia y Cataluña, llama la atención que, de los seis cónsules —quienes deberían encargarse de materializar los acuerdos—, solo dos sean de carrera: Juan Carlos Espinosa y Francia Rodríguez, designados en Islas Canarias y Palma de Mallorca, respectivamente.

El cónsul colombiano en Bilbao, País Vasco, es Carlos Alfonso Victoria Mena, quien no es funcionario de carrera. Su llegada al cargo estuvo rodeada de polémica, en parte porque su antecesor, Edgar Alberto Rojas, fue removido de manera intempestiva. Según Rojas, durante su gestión en Bilbao el consulado mejoró significativamente la atención a los ciudadanos y, aunque estaba en provisionalidad, su reemplazo, Carlos Victoria, tampoco era de carrera, por lo que la decisión fue, según él, un tanto arbitraria.

En respuesta a la situación, Rojas interpuso acciones de tutela por su remoción; no obstante, estas no le han permitido regresar a Bilbao. Mena es afín al petrismo o, al menos, en 2023 fue una de sus cartas para intentar llegar a la Alcaldía de Pereira. Asimismo, Mena, quien es historiador, aspiró a la rectoría de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP); sin embargo, sus esfuerzos no prosperaron y finalmente fue elegido Luis Fernando Gaviria.

Otro cónsul vinculado al gobierno Petro es Gillian Maghmud Galindo, quien lidera los consulados en Barcelona y Valencia. Se desempeñó como coordinadora electoral en el exterior durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y en las elecciones legislativas de 2022. En noviembre de ese mismo año fue designada por el presidente como cónsul general de Colombia en Valencia, España. En su formación académica figura un título en Comunicación Social y Periodismo.

En la ciudad de Sevilla, en el consulado colombiano, figura Aixa Carolina Kronfy. Aunque su cargo formal es consejera de Relaciones Exteriores, ejerce funciones de cónsul general. No obstante, en diciembre de 2023 la Sala Quinta del Consejo de Estado decidió anular su nombramiento; según el dictamen, Kronfy no cumplía con los requisitos para el cargo. En su momento, miembros del sindicato de la Cancillería manifestaron su desacuerdo, al considerar que existían funcionarios de carrera con la experiencia y la formación necesarias para ocupar el puesto. Sin embargo, los reparos tanto del sindicato como del Consejo de Estado no impidieron que Carolina Kronfy continuara en funciones consulares.

Los únicos cónsules de carrera en España son Juan Carlos Espinosa, designado en Islas Canarias, y Francia Rodríguez, en Palma de Mallorca. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, también llamado Cancillería, existen de manera reiterada quejas sobre el uso de la figura de los cargos de libre nombramiento y remoción, por considerarse que puede prestarse para favorecer intereses políticos. Por su parte, funcionarios de la Cancillería critican esta modalidad al no evaluarse adecuadamente si la persona seleccionada cuenta con las capacidades necesarias para desempeñar el cargo. Como ejemplo, se menciona el caso del embajador de Colombia en México, Álvaro Moisés Ninco Daza, quien no tenía título universitario al momento de su designación; posteriormente, su nombramiento fue revocado.

Puede leer: El joven que Petro puso a manejar la entrada a la carrera diplomática sin que tuviera experiencia en el cargo

Anuncios..