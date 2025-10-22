La nueva vida de Andrés Toro, de Sin senos no hay paraíso, lejos de los sets y armando closets en Estados Unidos

Andrés Toro se hizo un nombre en la televisión colombiana al interpretar al recordado villano de la exitosa telenovela Nuevo rico, nuevo pobre de Caracol. Durante años fue uno de los galanes más reconocidos del país, pero hoy su historia transcurre lejos de los reflectores. Su carrera artística en Colombia quedó atrás y su nueva realidad lo muestra como conductor de plataformas digitales en Estados Unidos, donde busca construir una vida distinta junto a su familia.

Toro hace parte de los más de 65 millones de latinoamericanos que han migrado en los últimos años en busca de nuevas oportunidades. También está entre los colombianos afectados por las políticas migratorias de Donald Trump, en un contexto en el que el gobierno de Gustavo Petro ha reconocido la deportación de más de dos mil compatriotas. En medio de ese panorama incierto, Andrés Toro decidió apostar por un cambio radical y comenzar desde cero.

Los personajes que marcaron su carrera en producciones como Sin senos no hay paraíso, Ana de nadie y Distrito salvaje quedaron en los sets de grabación. Desde mediados de este año, el actor, su esposa, la odontóloga Eliana Escobar, y sus dos hijos emprendieron una nueva vida en Estados Unidos. Según contó a distintos medios, la decisión se tomó después de que Escobar recibiera la oportunidad de continuar su formación académica, lo que los llevó a empaquetar sus sueños y enfrentar una nueva realidad.

Desde su llegada, Andrés Toro ha sido transparente con sus seguidores. En redes sociales relata los cambios que ha vivido, los retos del día a día y el valor de comenzar de nuevo. Uno de sus primeros trabajos fue armando clósets, una labor que asumió con sencillez y gratitud. Más adelante confesó, en una entrevista con Mañanas en Casa de Teleantioquia, que le han ofrecido empleos que nunca imaginó aceptar, como alquilar yates, vender pan de bonos o trabajar como conductor de Uber. Asegura que no se cierra a ninguna posibilidad y que cada experiencia le enseña a valorar lo que realmente importa.

El proceso de adaptación también ha sido exigente para su familia. El primer día de clases de sus hijos, Matías y Juan Pablo, fue uno de los momentos más difíciles. El actor contó que ver el rostro asustado de su hijo mayor al entrar a un aula donde no comprendía el idioma fue desgarrador, aunque el más pequeño asumió el cambio con entusiasmo.

Cinco meses después, la familia Toro ha logrado estabilizarse. Ya tienen un hogar más cómodo, con muebles, automóvil y electrodomésticos básicos. Toro ha encontrado nuevas formas de trabajar a través de sus redes sociales, colaborando con marcas como Experiencia Orlando Tours, Primer Paso Studios, Médicos Online y Prime Video Latinoamérica. También comparte reflexiones sobre su fe, su familia y los aprendizajes de la migración.

Lo que para muchos sería un final, para Andrés Toro se ha convertido en una nueva oportunidad para reinventarse y seguir soñando, incluso lejos de casa.

