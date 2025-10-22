La rumba gratis que Reykon hará en un bar de Chapinero en Bogotá

El líder, como llaman al cantante paisa de 38 años estará junto a Juliana La colombiana en una rumba este jueves 23 de octubre, uno días antes de Halloween

Bogotá se prepara para una rumba gratuita que promete encender la ciudad. Será este viernes 23 de octubre en el Lourdes Music Hall, el lugar para quienes quieren cerrar la semana con música, fiesta y energía. Sobre el escenario estarán Reykon El Líder y Juliana La Colombiana, dos artistas que, desde distintos estilos, representan lo mejor del sonido urbano hecho en Colombia.

El evento, conocido como la Party Spicy de Entierro, llega justo en el preludio de Halloween, con una propuesta que combina ritmo, libertad y un toque de picante. No se trata solo de un concierto: es una celebración de fin de temporada que busca reunir a quienes disfrutan del ambiente festivo sin etiquetas, con la idea de bailar, cantar y dejarse llevar por la música.

Reykon, uno de los artistas más reconocidos del reguetón colombiano, adelantó que será una noche para vivirla sin pausas. A su lado estará Juliana, una de las nuevas voces del pop urbano, quien ha logrado conectar con el público por su autenticidad y su fuerza en el escenario.

El acceso al evento tiene una particularidad: la entrada es gratuita. Quienes quieran asistir solo deben adquirir una botella de Smirnoff Spicy Tamarindo de 750 ml en almacenes como Éxito, Jumbo o Carulla, o a través de Rappi en tiendas seleccionadas. Con esa compra, recibirán junto con el producto la entrada para la fiesta.

El Lourdes Music Hall, ubicado en el corazón de Chapinero, se transformará para la ocasión en un espacio donde la música y la fiesta serán protagonistas. Las luces van a hacer lo suyo: parpadear, moverse, envolverlo todo en ese resplandor eléctrico que solo aparece cuando la noche promete durar. El sonido —grave, insistente, vibrante— acompañará cada paso, cada salto, cada coro improvisado entre desconocidos. Todo está pensado para que el ritmo no se apague hasta que Bogotá empiece a clarear.

Para muchos, será la oportunidad de volver a ver a Reykon después de su paso por escenarios internacionales, esta vez más cerca, más tangible, más de frente con su público capitalino. Y también será el momento de descubrir a Juliana, que viene empujando fuerte, con una voz que se abre camino entre la nueva generación del urbano colombiano, esa que mezcla talento, frescura y ambición sin pedir permiso.

La Party Spicy de Entierro se perfila como una de esas noches que no necesitan demasiada explicación: basta con estar ahí. Un encuentro fácil de llegar, sin pretensiones, donde dos artistas representan el pulso de una escena que no deja de transformarse. Lo que sigue después es simple: bailar, cantar, vivir el instante. Porque todo apunta a que este viernes, Bogotá tendrá una de esas fiestas que se recuerdan no por lo que pasó, sino por cómo se sintió.

