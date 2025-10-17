El famoso reality de Caracol que se alista para volver y llegará con nuevos jurados

La noticia fue revelada por el periodista Carlos Ochoa, el cual compartió otros secretos que tendrá este programa

Tras cinco años de ausencia, regresa uno de los realities más recordados y exitosos de Caracol Televisión. Se trata de A otro nivel, formato que busca impulsar la carrera de artistas musicales y abrirles camino en la industria tras años de esfuerzo y dedicación. En esta nueva etapa, el programa promete una renovación total, empezando por el cambio de jurados.

La noticia fue compartida por el periodista y experto en televisión Carlos Ochoa, quien reveló los nombres de los próximos evaluadores. Ellos ocuparán las sillas que en temporadas anteriores pertenecieron a Paola Jara, Greeicy Rendón y Giovanny Ayala, figuras que dejaron su sello en la historia del concurso.

Le podría interesar: Así fueron los últimos días del gigante Gustavo Angarita a quien el cáncer se lo llevó

Los jurados

El primero confirmado en la nómina de esta nueva temporada es Felipe Peláez, compositor e intérprete colombo-venezolano con más de treinta años de trayectoria. A lo largo de su carrera se ha movido entre géneros como el vallenato, el pop latino, la música tropical e incluso el reguetón, construyendo una versatilidad que lo convierte en una elección acertada para el panel de jurados.

El segundo nombre que se suma a la mesa es el del caleño Kike Santander. El reconocido productor musical ha trabajado junto a figuras como Gloria Estefan, Thalía, Alejandro Fernández, Luis Miguel, Jennifer López y Chayanne. Su experiencia lo respalda con múltiples reconocimientos, entre ellos seis nominaciones a los Grammy Latinos y tres estatuillas obtenidas en distintas categorías, incluyendo Productor del Año, Canción Tropical y Canción Regional. Además, no es un rostro nuevo en el formato, ya que formó parte de las temporadas 2016 y 2017.

Para completar la tríada de jurados llega desde Perú Gian Marco, cantante, compositor y actor limeño de amplia trayectoria. Entre sus logros más relevantes se encuentra su designación como Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un reconocimiento a su compromiso social y artístico. También ha sido imagen de importantes marcas como Claro, Inca Kola y Pepsi, consolidando su figura como uno de los artistas más influyentes del continente.

Leer más: RCN y Caracol siguieron la fórmula de éxito con 2 impactantes rostros afros como presentadoras de sus noticieros

Con la confirmación del grupo de jurados, la expectativa crece entre los seguidores del programa. Se espera que los participantes que audicionaron desde septiembre ya estén seleccionados y listos para mostrar su talento en esta nueva etapa de A otro nivel, un formato que promete sorprender con su regreso y reafirmar su lugar como una de las grandes producciones musicales de la televisión colombiana.

Por ahora, la fecha exacta del estreno no ha sido confirmada. Sin embargo, se rumorea que el Desafío podría hacer una pausa en diciembre para retomar en enero, lo que abriría espacio en la programación de Caracol para el esperado regreso del reality musical. Esta estrategia también coincidiría con el lanzamiento de la tercera temporada de La Casa de los Famosos por parte de RCN, lo que anticipa una competencia directa por el rating en el horario estelar.

Lo que sí está asegurado es la presencia de Cristina Hurtado como presentadora. La también modelo y figura de la televisión colombiana volverá al escenario que la consolidó frente al público, esta vez enfrentando a su excompañera de set Carla Giraldo, quien conducirá el formato rival. Su reencuentro televisivo promete ser uno de los atractivos más comentados de la temporada.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.