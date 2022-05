La nueva trapeada que le pegó Aída Victoria Merlano a Ricardo Montaner

La barranquillera no se quedó callada, se defendió y hasta criticó la falta de argumentos del cantante donde la llamó irrespetuosa

.Publicidad.

Aída Victoria Merlano y Ricardo Montaner fueron tendencia hace semanas por un video de él que ella criticó. Aunque le cantó la tabla, estuvo desactualizada pues se trataba de un video del 2018, las elecciones presidenciales pasadas. Razón que no fue suficiente para él defenderse, pues ella volvió a recordar el más reciente mensaje del cantante durante su concierto en el Movistar Arena de Bogotá en abril de este año. "Colombia quiero llevarte a Caracas, te quiero llevar a m Venezuela, a la que teníamos antes. Cuídate Colombia, cuídate" dijo Montaner para volver a comparar, una vez más, a Colombia con Venezuela; mismo discurso que utilizan detractores de Gustavo Petro desde el plebiscito.

En la última respuesta de la influencer, dejó claro que contrario a como él indica, nunca le faltó al respeto y que tampoco es su mamá, quien si tuvo una carrera política en el país. "En todo el video acudo a datos estadísticos al hablar de cifras, a tratar de tener pisos en los argumentos y no simplemente a vociferar cosas, mi video tenía que pasar" dice la barranquillera para luego referirse a cuando él la llamó irrespetuosa. "¿En qué momento fui irrespetuosa? hablé con mucho respeto y al contrario tengo algo de lo que usted carece y son argumentos, y no lo digo por ofensiva porque delante de todos es una realidad". Hasta el momento, el cantante no volvió a pronunciarse al respecto.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AIDA VICTORIA MERLANO (@aidavictoriam)

Vea también:

Publicidad.