El regaño que le pegó Ricardo Montaner a la petrista Aida Victoria Merlano

Varios medios ya lo habían anunciado, pero fue Ricardo Montaner quien confirmó la situación: su video hablando sobre las elecciones presidenciales y comparando a Colombia con Venezuela fue grabado en el 2018 , información que Aida Victoria Merlano omitió cuando decidió responderle al Cantante.

“Yo no se nada de política,creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro que me insulta para lograr un resultado como este,viralizar a mi costa un video viejo y tal vez ganar algún voto que le permita ser diputada” inició Montaner con un largo hilo en Twitter, donde no solo aclaró la situación sino que envió un duro mensaje a la Influencer, quien por su parte aseguró en redes sociales responderle pronto.



