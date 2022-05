La desgracia que dejó sin casa a Lina Tejeiro

.Publicidad.

A casi ya dos años de mostrar con orgullo su nueva y lujosa casa a las afueras de Bogotá, Lina Tejeiro reveló la situación que casi la deja sin casa y con una deuda de millones. Para los inicios de la pandemia a la actriz se le juntaron dos situaciones totalmente opuestas: su deseo de comprar una casa y el dolor incesable de los biop0olímeros en su operación de glúteos.

"Me tenía que bajar la platica de los biopolímeros y era sacar pata de la casa, es decir, descompletar lo que tenía para la casa para poder operarme y los biopolímeros que no son una cirugía nada económica, puede costar entre 30 y 40 millones de pesos la retirada que es una cirugía que no debería ser cobrada. Yo gracias a Dios tuve la manera y el modo de pagarlo, pero hay mujeres que no lo tienen y que también son engañada por este producto que les daña la vida y no tienen el dinero para sacarse este veneno del cuerpo y empiezan a sufrir un montón de contradicciones" dijo en su canal de YouTube.

