El dolor que nos da ver a Fernando Gaviria en la inmunda

Fernando Gaviria en su primer Giro de Italia, en el 2017, ganó 5 etapas, una monstruosidad que le permitió vestir la camiseta morada que lo identificaba como el más rápido del pelotón. Pero cinco años después Gaviria ya no es el mismo y ha sido un verdadero suplicio verlo fracasar una y otra vez en esta nueva edición del Giro de Italia. Los fracasos se han sucedidos y lo grave es que su equipo, el UAE, ya no confía en él tanto que ya no le renovaran su contrato que termina este diciembre del 2020.

En la etapa del viernes Gaviria, quien en los dos últimos años ha tenido en dos ocasiones COVID y una lesión de rodilla, ya está lejos de ser el gran campeón que alguna vez fue. Hoy incluso le sacó la piedra a sus compañeros del equipo. El tiempo en el UAE se está acabando para él, acaso para siempre:

