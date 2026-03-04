La nueva subasta en Bogotá donde encontrará obras desde $100 mil hasta cuadros de Botero que arrancan en $70 millones

La casa de subastas La Independencia ofertará el 12 de marzo 145 lotes, en los que encontrará grandes artistas y obras que se robarán toda su atención

La casa La Independencia Casa de Subastas & Anticuario, liderada por Jorge Arango, realizará el 12 de marzo de 2026 una jornada de subastas que reúne 145 lotes de arte moderno y contemporáneo, obras gráficas y objetos coleccionables. La puja comenzará a las 6:30 p.m. Mientras tanto, las obras estarán expuestas al público entre el 26 de febrero y el 11 de marzo en la calle 29 # 6-12, barrio La Macarena en Bogotá.

El catálogo está repleto de diversas obras para todos los gustos —óleo, acrílico, acuarela, serigrafía, grabado, ensamblaje y collage— de artistas colombianos y latinoamericanos de gran recorrido. El podio de los tres precios de salida más altos lo conforman dos colombianos y un español. En primer lugar se encuentra una acuarela sobre papel de Fernando Botero, fechada en 1976, con un valor de 70 millones de pesos. Monto que, seguramente, será altamente superado en la puja. Por una diferencia de 5 millones, el segundo y tercer lugar lo ocupan un crayón y un grafito sobre lienzo de la barranquillera Sara Modiano y una técnica mixta sobre papel de Alejandro Obregón.

Aunque Sara Modiano estudió matemáticas rapidamente se interesó por el arte abstracto. Las obras por las que suele ser más recordada son con el uso de ladrillos.

En el segmento los precios intermedios sobresalen obras como un tríptico en grabado en metal invertido del parisino que ha pasado más de la mitad de su vida en Colombia, José Alejandro Restrepo, el cual tiene un precio base de 16,5 millones de pesos. También se encuentra la serigrafía “Zulia, Zulia, Zulia” de la bumanguesa Beatriz González, fijada en 14 millones. Por último, figura un dibujo de Fernando Botero hecho con marcadores sobre papel el cual tiene precio base de 13 millones.

El catálogo incluye además curiosas piezas que generan impacto en la opinión pública por la aparente simplicidad de sus trazos, como es el caso de la obra llamada Guía de ejercicios del artista plástico bogotano Bernardo Salcedo, la cual muestra, a primera vista, un tipico éxamen de matématicas, que tiene un precio de salida de 3 millones de pesos.

Las obras de Salcedo se caracterizan por mezclae diversos materiales no convencionales para expresar, entre otras cosas, un caracteristico mensaje irónico y de humor

Pero la subasta también abre espacio a nuevos públicos con lotes desde 100 mil pesos, como es el caso de una serigrafía hecha por el artista urbano bogotano Toxicómano, quien se ha hecho conocido por sus graffitis con disruptivos mensajes en la ciudad de Bogotá.

Con sus graffitis Toxicómano ha viajado por varios paises de Latinoamerica y Europa

La Subasta 019 consolida así una oferta robusta, donde conviven nombres canónicos del arte colombiano con propuestas contemporáneas, en un escenario que anticipa una competencia activa por las piezas de mayor valor y trayectoria.

