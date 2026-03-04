Con 15 años como docente universitario, el profe Charles se hizo viral en redes, hoy con el #20 aspira al Senado por Dignidad y Compromiso

Desde hace dos años, el profe Charles —como se le conoce en redes sociales— se convirtió en un creador de contenido que buscó informar y educar a los colombianos en temas legales. Su popularidad creció tanto que terminó siendo una de las piezas clave de cara al Senado por el partido Dignidad & Compromiso, liderado por Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo, con quienes se le ha visto en múltiples ocasiones.

Aunque sus inicios son muy distintos a los de muchos políticos que hoy aspiran a obtener una curul en el Senado. Hijo de un albañil y una morcillera, Charles creció en el municipio de La Estrella, donde fue motivado por su padre para estudiar y salir adelante. Impulsado por ese deseo, decidió estudiar Derecho y terminó graduándose como abogado. Luego se especializó e incluso consiguió una maestría. Gracias a su formación, fue profesor universitario durante 15 años en programas de pregrado y posgrado, consolidándose como un hombre reconocido en el ámbito académico.

El Profe Charles, Sergio Fajardo y Daniel Ospina en plena campaña.

Pero un día dejó las aulas y encontró en las redes sociales un escenario mucho más amplio para educar a las personas. Su comunidad creció tanto que se convirtió en una figura influyente, al punto que hoy aparece como uno de los favoritos de su partido. Con un discurso diferente —incluso alejado del libreto tradicional—, se muestra como un personaje cercano a la gente. Sus estudios y su trayectoria lo perfilan como un rostro nuevo, fresco y distinto para el Senado.

Buscando llegar con una propuesta innovadora, el profe Charles ya tiene listos ocho proyectos de ley y dos de reforma constitucional. El paisa se atrevió a hablar con Las2orillas y respondió tres preguntas sin libreto, sin el típico discurso político. Muy concreto y sin enredos, así nos contestó el profe:

