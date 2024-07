La nueva forma en la que estarían escopolaminando gente en Transmilenio; cualquiera puede caer

.Publicidad.

Un creador de contenido bogotano conocido como Max Haf, explicó una modalidad de robo en Transmilenio que está tomando por sorpresa a muchos bogotanos. Se trata de una nueva forma de esparcir la escopolamina, en la que el ladrón le hace creer a la víctima que sólo se está limpiando la chaqueta.

La modalidad funciona, porque las víctimas no sospechan de una persona que se hace al lado suyo para limpiarse polvillo de la chaqueta. Pero según el creador de contenido, este polvillo sería escopolamina, que disimuladamente esparcirían sobre las personas, que luego quedarían dormidas lentamente. Al despertar, ya habrían sido despojadas de sus pertenencias.

Todo comienza cuando dos o tres ladrones fichan a la posible víctima y una de ellas decide sentarse al lado de la persona que van a robar, ahí es cuando comienza la trampa para regar la escopolamina.

El influencer dice que es una modalidad que puede ser muy efectiva, sobre todo cuando las personas vienen cansadas del trabajo o de la universidad y no están tan atentas a los detalles que puedan resultar extraños a su alrededor.

"Usted luego se despierta y no tiene celular, no tiene gorra no tiene audífonos, no tiene nada. Hubo un caso en el que a un pelado le quitaron hasta los tenis", explica creador de contenido, quien contó esta experiencia que según él le ha pasado a mucha gente cercana, para que los bogotanos estén mucho más alertas cuando utilicen este transporte.

La escopolamina, también conocida como "burundanga", es un alcaloide natural presente en diversas plantas, como la belladona y el beleño. Se ha utilizado durante siglos con fines medicinales y ceremoniales, pero en la actualidad ha ganado notoriedad por su uso indebido como droga para cometer delitos.

