La historia del hombre que la policía habría tratado como borracho luego de ser escopolaminado

En la red social X, se viralizó el hilo donde un hombre cuenta cómo fue despojado de todas sus pertenencias durante el pasado fin de semana largo en Bogotá. En la publicación que ya tiene casi 400.000 visualizaciones, un usuario que no revela su nombre pero utiliza la cuenta @virusdemiel, relató brevemente la situación en la que le dieron escopolamina y que ahora lo tendría con miedo de volver a las calles de la ciudad.

Entre lo poco que recuerda, sabe que fue abordado por un hombre afro que le dijo ser de Tumaco y eso es todo lo que recuerda de la conversación con este hombre. También explica que luego tiene breves recuerdos de estar en una estación de policía de Chapinero, donde lejos de ayudarlo lo trataron como si estuviera considerablemente alcoholizado.

Tampoco sabe cómo llegó a su casa y sospecha que no fue gracias a los oficiales de policía. A pocas horas de haber hecho la publicación, funcionarios de la Secretaria de Seguridad de Bogotá se pusieron en contacto con él para atender el caso, pero hasta el momento no hay novedades.

El hombre aclaró que no recuerda que le pasó esa noche, sólo sabe que volvió sin un peso y con pequeños detalles de lo que pasó.

Me escopolaminaron, me robaron, golpearon y me desocuparon mi cuenta de banco. Creo que es lo más traumático que he vivido en mi vida. No saber que paso conmigo durante toda una noche, porque no recuerdo nada. Solo pequeños recuerdos.