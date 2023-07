Escopolamina y cuentas desocupadas: así fue el paseo millonario en un taxi a un periodista en Bogotá

El comunicador deportivo Sebastián Bejarano fue víctima de un atraco después de salir de una reunión con sus amigos. No recuerda nada

En la madrugada de este lunes el periodista Sebastián Bejarano, después de compartir con sus amigos fue una de las más recientes víctimas del atraco conocido como paseo millonario en Bogotá. Lo contó en un hilo que publicó en Twitter.

El comunicador quiso llegar seguro a su casa por lo que acabada la reunión con sus amigos abordó el taxi de placas SWR227, que al parecer terminó siendo un taxi falso con el que roban a quien se suba a él.

Sebastián cuenta en sus mensajes que, aunque no se acuerda de nada de lo ocurrido al interior del supuesto taxi, solo sabe que fue un milagro la manera en cómo llegó a su casa. El periodista narra que no sabe cuánto tiempo caminó por las calles de la ciudad y que cuando tuvo de nuevo conciencia se dio cuenta que no tenía el celular y que sus cuentas bancarias estaban vacías.

Aunque no sabe qué pasó, lo cierto es que al interior del taxi lo drogaron con escopolamina. Le quitaron el celular y lo usaron para desactivar sus cuentas, entrando a sus bancos y vulnerando su seguridad con el reconocimiento facial.

Bejarano llegó a su casa aturdido, desubicado y robado. Después de recuperarse un poco hizo la denuncia y publicó la foto de la placa del taxi donde lo asaltaron. La foto la placa la tomó un amigo de Sebastián.