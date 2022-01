La nueva estrategia de los cristianos para frenar el aborto: recusan a Juan Carlos Henao

.Publicidad.

Comienza una nueva estrategia para frenar la despenalización del aborto contra Juan Carlos Henao uno de los cojueces seleccionados. El movimiento religioso Tejedores de Amor con Dios lo recusó por conflicto de intereses argumentando que en algunos pronunciamientos a los medios de comunicación ha dejado claro su postura a favor del aborto por lo que estaría impedido para votar. A este recusación, se le suma la de Clemencia Salamanca, líder de Vida por Colombia, que aseguró que el exrector de la Universidad El Externado declaró en RCN el 11 de febrero de 2020, “Creo que hay una posición ideológica en cada ser humano. Yo estoy a favor del aborto, no creo en imposicionesde la religión, no creo que el Estado tenga que ser confesional, que se limite la dosis mínima". Sin embargo, en la nota publicada por el medio no aparece dicha frase.

Por otro frente, esta el partido cristiano Colombia Justas Libre también enviaron una petición a Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, y a los conjueces Juan Carlos Henao y Julio Andrés Ossa en la que cuestionan el conflicto de intereses de Henao que es de notorio conocimiento, tiene posiciones altamente afines a la agenda progresista y exigen que aclare si se va a declarar impedido frente a la demanda que promueve la despenalización del aborto.

Esta fue la recusación de Clemencia Salamanca a Juan Carlos Henao por posible conflicto de interés:



