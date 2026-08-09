La nueva batalla de las camionetas en Colombia: tres modelos que apuestan por una movilidad diferente

Hyundai, Nissan y Chery llegaron con tres fórmulas distintas para electrificar las camionetas en Colombia, desde híbridas hasta eléctricas de largo alcance

Durante mucho tiempo, hablar de carros electrificados en Colombia parecía llevar siempre a la misma conversación: cuánto cuestan, cuánto dura la batería y, sobre todo, qué tan lejos pueden llegar antes de necesitar un cargador.

Pero esa historia está cambiando. En las últimas semanas, tres camionetas que llegaron al país muestran que la electrificación ya no tiene una sola fórmula. Hay quienes quieren reducir el consumo sin renunciar a los viajes largos, quienes buscan conducir con electricidad sin tener que cambiar sus hábitos de abastecimiento y quienes quieren un vehículo eléctrico, pero prefieren tener un motor a gasolina como respaldo.

Tres vehículos, tres tecnologías y tres maneras diferentes de entender hacia dónde está avanzando el mercado colombiano.

Una camioneta familiar que quiere hacerlo todo

Hyundai decidió llevar su apuesta híbrida a uno de sus vehículos más grandes. La nueva Palisade llega a Colombia en una única versión Limited, con tres filas de asientos y capacidad para ocho pasajeros, pero con una diferencia importante frente a la generación anterior: ahora utiliza un sistema híbrido completo.

Bajo el capó combina un motor turbo de gasolina de 2,5 litros con un propulsor eléctrico para entregar 329 caballos de potencia y 460 Nm de torque. La batería, de 1,65 kWh, es pequeña frente a la de un eléctrico convencional y se recarga durante la marcha, por lo que no necesita conectarse a un cargador externo.

Ahí está precisamente una de sus principales apuestas. Hyundai asegura una autonomía de hasta 1.000 kilómetros en uso híbrido, una cifra pensada para quienes todavía no quieren modificar sus hábitos de viaje ni depender de una infraestructura de carga.

A eso suma tracción integral y diferentes modos de conducción para enfrentar condiciones como nieve, barro y arena.

Por dentro, la Palisade también busca jugar en el segmento más alto de la marca. Cuenta con una pantalla de 12,3 pulgadas, Head-Up Display, sonido Bose, siete puertos USB-C, techo solar y diferentes sistemas de asistencia a la conducción.

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La Palisade híbrida ya está disponible en Colombia por $249.990.000, convirtiéndose en la camioneta más grande y costosa de Hyundai en el país.

Un eléctrico que no necesita enchufarse

Nissan decidió atacar el mismo problema desde otra dirección. La nueva Qashqai e-POWER llega a Colombia con una tecnología que, aunque utiliza gasolina, funciona de una manera diferente a la de un híbrido convencional. Las ruedas son movidas exclusivamente por un motor eléctrico. El propulsor de gasolina no transmite potencia directamente a ellas: funciona como un generador encargado de producir la energía que alimenta el sistema eléctrico.

Es decir, la persona al volante tiene una experiencia mucho más cercana a la de un vehículo eléctrico, pero sin depender de una estación de carga para continuar el viaje.

Nissan llega con la tercera generación de su tecnología e-POWER y convirtió a Colombia en el primer mercado latinoamericano en recibirla. Bajo el capó hay un motor 1.5 litros VC-Turbo de compresión variable, acompañado por una batería de iones de litio y el motor eléctrico.

El sistema desarrolla 188 caballos de potencia y 311 Nm de torque, mientras la marca anuncia una autonomía de hasta 1.300 kilómetros con un solo tanque de combustible, dependiendo de las condiciones de manejo.

La propuesta resulta especialmente llamativa en un país donde la infraestructura pública de carga todavía está creciendo. Nissan intenta ofrecer los beneficios de la conducción eléctrica sin obligar al usuario a cambiar la manera en que abastece su vehículo.

La Qashqai e-POWER llega con versiones Advance y Exclusive, desde $134.990.000 hasta $157.900.000. También incorpora modos Eco, Sport, EV y Braking Mode, además del sistema e-Pedal Step, que permite controlar buena parte de las aceleraciones y desaceleraciones utilizando el pedal del acelerador.

El eléctrico que todavía lleva gasolina

Pero quizás la propuesta más particular de las tres sea la Chery iCAR 03T. A primera vista parece otro vehículo eléctrico. Sin embargo, su funcionamiento cambia la ecuación: las ruedas son movidas por motores eléctricos, mientras un pequeño motor de gasolina funciona como generador cuando la batería necesita apoyo.

Es la tecnología REEV, conocida como vehículo eléctrico de rango extendido. En Colombia, la iCAR 03T llega con tracción integral, 422 hp y una autonomía eléctrica de hasta 160 kilómetros bajo ciclo NEDC. Cuando entra en funcionamiento el generador, la autonomía combinada supera los 800 kilómetros.

Y hay otro detalle que la hace particular: Colombia es el primer mercado latinoamericano en recibir este modelo.

Chery abrió su preventa con un precio de $124.990.000 para las primeras 200 unidades, aunque actualmente la marca anuncia una segunda fase por $129.990.000. Las entregas están previstas para septiembre y octubre de 2026.

Tres camionetas, tres precios y tres respuestas para un mismo problema.

La Palisade representa la fórmula híbrida tradicional: un motor de combustión acompañado por electricidad para reducir consumo y mantener una gran autonomía. La Qashqai e-POWER intenta llevar la sensación de un eléctrico a quienes todavía no quieren depender de un enchufe. Y la iCAR 03T apuesta por un vehículo cuyas ruedas siempre reciben fuerza eléctrica, pero que tiene un generador de gasolina listo para ampliar el recorrido.

Más que una competencia entre ellas, lo que está apareciendo en Colombia es un mercado donde la pregunta ya no es simplemente si comprar gasolina o electricidad.

Ahora también importa cómo quiere cada conductor vivir esa transición. Hay quienes todavía quieren llenar un tanque y olvidarse del cargador. Otros quieren sentir la respuesta de un eléctrico sin renunciar a la tranquilidad de tener gasolina disponible. Y están quienes están dispuestos a dar el salto completo, pero quieren una red de seguridad para los viajes largos.

La transición ya no tiene un solo camino. Y estas tres camionetas muestran que, en Colombia, ese camino acaba de comenzar a llenarse de alternativas.

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