Así nació Jet, la famosa chocolatina colombiana de la que se producen un millón de unidades al día

El más emblemático de los dulces, que otra vez cuesta mil pesos, nació hace 60 años en la Nacional de Chocolates, en Medellín, de la receta de unos italianos

La tradicional Chocolatina Jet baja de precio y vuelve a costar $1.000, luego de haber alcanzado los $1.200 por el impacto de los costos internacionales del cacao y los impuestos saludables.

La estrategia de la Compañía Nacional de Chocolates consiste en recuperar el llamado “precio psicológico” para facilitar la compra impulsiva en tiendas de barrio y aumentar el volumen de ventas. Así, buscan facturar un ingreso bruto (sin descontar costos de producción, materias primas, impuestos, logística, distribución y margen de los tenderos) de $1.000 millones diarios, cerca de $30.000 millones mensuales y alrededor de $365.000 millones al año si consolida la meta de producir un millón de unidades cada día.

La decisión fue anunciada por Juan Fernando Castañeda, presidente de la compañía, quien explicó que el ajuste busca devolverle al consumidor la posibilidad de adquirir el producto con una sola moneda. La meta es recuperar una producción histórica de un millón de unidades diarias, cifra que se redujo durante los últimos dos años y medio.

En la categoría de dulces de chocolate, la compañía concentra cerca del 60 % del mercado colombiano y la Jet clásica de 11 gramos representa el 8 % de esa participación. La apuesta para 2026 es vender entre 25 y 30 millones de unidades mensuales de esa presentación.

Chocolatina Jet: de 1920 a 2026, el chocolate que marcó generaciones

Todo colombiano sabe que, en cualquier tienda de barrio, junto a la caja registradora, puede encontrar una Jet. Y es que no es solo un dulce: es una marca que ha acompañado recreos, loncheras y álbumes escolares por más de 60 años.

La historia comienza el 12 de abril de 1920, cuando fue fundada la empresa bajo el nombre de Chocolates Cruz Roja. Con el tiempo se transformaría en la Compañía Nacional de Chocolates, eje de lo que hoy es el conglomerado Grupo Nutresa, actualmente bajo el control de la familia Gilinski tras la adquisición concretada a comienzos de esta década.

En 1958 asumió la gerencia Samuel Muñoz Duque, abogado antioqueño que recibió el encargo de diversificar la producción más allá del tradicional chocolate de mesa y en 1959 inició la búsqueda de una fórmula para crear una golosina sólida. Para ello contrataron a expertos italianos, entre ellos el técnico Cenciarelli, quien aportó la mezcla de licor y manteca de cacao, azúcar, leche en polvo y esencias.

Así, en junio de 1961 se registró la marca Chocolates Jet. Era la primera chocolatina de fabricación nacional con vocación masiva. Su diseño incluyó papel aluminio, fondo azul, letras amarillas y un avión blanco cruzando el cielo.

El nombre no fue casual. A comienzos de los años sesenta empezaron a llegar al país los aviones de propulsión de Boeing, como el 720B, 727 y 707, operados por Avianca. Ese símbolo de modernidad inspiró el nombre Jet.

Album Jet: la herramienta que impulsó su popularidad

Hablar de esta chocolatina es recordar también el popular álbum que impulsó su popularidad. En 1962 se lanzó el primer álbum coleccionable, “La conquista del espacio”, con 250 láminas que debían pegarse manualmente con colbón. Luego vendrían “Autos Jet”, “Banderas y uniformes” y “El hombre y el mar”. Pero fue en 1968 cuando apareció el álbum “Historia Natural”, que permaneció vigente durante casi cuatro décadas con mínimas modificaciones.

El álbum convirtió a la chocolatina Jet en una herramienta pedagógica. Las láminas, primero pegadas con pegante líquido y luego autoadhesivas, ingresaron a colegios y hogares como complemento de clases de ciencias y geografía. Durante años, llenar el álbum completo otorgaba premios y generaba intercambios entre estudiantes.

En sus primeras etapas, la producción era manual. Las láminas llegaban desde imprentas de Barcelona en grandes cantidades de un mismo motivo, y trabajadoras organizaban de forma aleatoria su distribución en cajas de treinta unidades. Con el paso del tiempo se incorporaron procesos automatizados y robots de empaque.

Actualmente, el álbum funciona como un trampolín para que la marca venda alrededor de 200 millones de unidades anuales en distintas presentaciones, ya que además de la clásica de 11 gramos, en el portafolio existen versiones como Jumbo Jet, chocolatina para untar y ediciones temáticas. Para 2023 se presentaron ediciones especiales como Jet Postre.

El impacto de los costos de Chocolatina Jet y la decisión de 2026

El ajuste de precio en 2026 ocurre tras cuatro años de presiones externas. El impuesto a los alimentos ultraprocesados alcanzó el 20 %, mientras el cacao registró en 2025 un máximo histórico cercano a los US$12.000 por tonelada. Ese contexto llevó el precio de la chocolatina a $1.200.

Según explicó la compañía, el valor de $1.000 tiene un peso simbólico y práctico en el consumo diario. La intención es facilitar la compra en tiendas de barrio, un canal que alcanza a 400.000 establecimientos en el país, atendidos de manera directa o mediante mayoristas y distribuidores.

La empresa aseguró que el ajuste no implica reducción en el margen del tendero y que los empaques ya circularán marcados con el nuevo precio para evitar sobrecostos al consumidor.

De esta forma, la historia de la chocolatina Jet, que comenzó en 1961 con una barra de doce gramos y cuatro cascos, sigue en desarrollo en 2026. Con un mercado competitivo, mayores cargas tributarias y materias primas volátiles, la apuesta es mantener vigente un producto que desde hace más de seis décadas forma parte de la cotidianidad colombiana. Un millón de unidades diarias es la meta que busca reconectar el pasado con el presente.

