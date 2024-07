La noche en la que Diomedes habría presagiado su propia muerte

.Publicidad.

Tan sólo un día antes de su fallecimiento, El Cacique de la Junta dio un concierto en la discoteca Trucupey de Barranquilla, donde se comunicó con sus seguidores que a ellos se les hizo un tanto rara. Tanto así, que luego de la muerte del artista el 22 de diciembre de 2013, muchos se preguntan si Diomedes no estaba al tanto de que ese sería su último concierto.

Los asistentes y en particular Harold Zabaleta, primo y coordinador de la agrupación musical de Diomedes, recuerdan varios detalles particulares de aquella ocasión cuando Díaz se subió vestido con su clásica camisa de animal print y dio un show que aparentemente no lo habría dejado completamente conforme. “Les prometo que no me volverán a ver”, habría anunciado aquella noche.

También tuvo varios comentarios referentes a la vida y la muerte que semanas después de su fallecimiento resonaron de forma diferente entre los presentes.

Esa noche se supone que Diomedes Díaz cantaría canciones del que termino siendo su último disco llamado La vida del artista, que había grabado con Álvaro López, y que actualmente sus fanáticos recuerdan por temas como "Ay, la vida" y "Qué vaina tan difícil". Pero la selección de su producción más reciente fue mínima.

El resto del show estuvo dividido entre algunas canciones clásicas e interacciones del músico con sus fanáticos, varias más relacionadas con menciones a las festividades de diciembre. También se habla de que fue un show muy emotivo, donde no faltaron los abrazos.

Al ser un concierto realizado a fines de diciembre, a los asistentes no les quedó claro si la despedida de Diomedes estaba más relacionada con los próximos festejos de Navidad y fin de año o si él realmente intuía que le quedaba poco tiempo en esta tierra.

