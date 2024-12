Por: Eliyahu Peretz |

diciembre 10, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Investigando sobre la natividad de Jesús de Nazaret, siendo que según sus seguidores, nació y murió Judío, por lo tanto enseñaría , predicaría y divulgaría su propia filosofía.

Eso indica, nunca pudo haber divulgado que se crearan las más de 40 mil sectas cristianas bajo su nombre y de su familia, porque iba en contra de su propia filosofía y religión que prohíbe la idolatría, incluyendo el catolicismo, ¡que rompe todas las reglas y raíces de su líder espiritual!

Por otra parte, tampoco pudo haber sido, es y será el Mesías, porque no cumplió las 3 cosas que debió y debería hacer para proclamarse el Mesías:

✅Lograr la unificación de una sola iglesia. Tras su muerte lo que pasó fue que se proliferó miles.

✅ La reconstrucción del templo. Y paso todo lo contrario, se destruyó el segundo hasta nuestros días.

✅Creencia de un solo Dios. Más bien, se comenzaron a crear tantos dioses y deidades bajo su mismo nombre hasta nuestros días.

Tampoco descendió de linaje del rey David, porque dicho por sus propios seguidores; fue hijo de un padre putativo y no hijo biológico, en éste caso de José, quien podía haberle heredado el linaje Davínico por línea paterna, y al ser hijo simbólicamente de "una paloma", según la fantasía descrita por la corriente pagana e idolatríca más fuerte del cristianismo liderado por el Vaticano, ¡menos creíble que haya sido el Mesías!

Por último , la comisión europea justo en el año 2021, solicitó sacar la natividad como celebración, ya que fue impuesta por decreto por un obispo Luberius de Roma en el Siglo III por el Vaticano, al obligar a celebrar una fecha que no fue real y menos original, porque ni nació un 25 de diciembre y menos en pleno invierno, ¿si es qué nació? Porque también por el linaje judío, NO aparece su verdadera procedencia, más que lo impartido y lo respetado por la repetición impuesta a punta de sangre, terror y horror de sus seguidores NO judíos, o sea, los gentiles. En otras palabras, a todos los pusieron a creer en un judío mientras que a sus seguidores los dejaron al otro lado del río, como simples gentiles, o sea, el Judío es Jesús pero sus seguidores ¡NO! Es la mayor discriminación, racismo y xenofobia de tantos siglos impuesta a millones de personas en todo el mundo.

No pudieron sacar y anular la natividad como celebración ése año, porque obviamente el mismo Vaticano justificó, iban a generar un rechazo masivo que perjudicaría una tradición religiosa, aunque impuesta a punta de mentiras, sangre y terror, hoy ya con tantos millones de seguidores volvería sin duda a lograr lo mismo si les sacan su celebración inventada y decretada siglos atrás, o sea a generar muertes, caos y horror en época de Pandemia mundial, ¡cuando fue sacado ese decreto!

Todas dos opciones, irían en contra de los derechos humanos.

➡️Una de mantener una tradición sin verdad y fundamento real y por otra parte,

➡️crear caos por discriminación a la gente que por tradición ha mantenido como costumbre esta celebración impuesta.

Se buscará mantener una celebración unificada de fiestas y celebraciones, bajo algo que realmente sea compatible con la verdad histórica no manipulada e impuesta, sino que tenga un matiz real de celebrar al fin de año solar, como lo ya comenzaron a construir en los Emiratos Árabes la religión Abrahamica :

✅La unificación familiar, la salud y el bienestar de cada persona en el mundo sin causar fanatismo religioso, que va en contra de la libertad de cultos.

El punto principal de éste artículo, demuestra interesantemente cómo se confirma, que los mismos quiénes han generado el mayor Antisemitismo en la historia de la humanidad, son los mismos que pusieron a arrodillar a sus seguidores frente según ellos mismos, a pedirle casa, carro, becas, riquezas, amores, honores y salud a un Judío, que les dé de todo, como si fuera un dios hasta el día de hoy. Cómo si el Dios de los judíos necesitase de otro dios, que contradice los mismos relatos, historias y leyendas creadas por la repetición de una mentira que con el tiempo se convirtió en verdad olvidando el dolor, sangre y horror, a millones de personas que en éstos 2,000 años sufrieron, para terminar abrazando a la fuerza, una tradición y religión creada bajo una figura Judía diciendo mentiras y con inexactitudes!!

Eso es el verdadero poder de ser Judío y muestra que el judaísmo; es la "Base de ésta última Civilización Moderna del Mundo. Ya que de los hebreos salieron las 2 religiones monoteístas el judaísmo y el Islam y la otra tercera que adicionó más figuras idolatrícas paganas como el catolicismo y cristianismo, pero que a su vez todas de origen hebreo, que de las 3 y en especial del judaísmo, por las 12 tribus, 10 pérdidas y diseminadas por el mundo, son la raíz del resto de religiones orientales que con el tiempo por posición geográfica y cultural dió el origen de prácticas, que si se van a las raíces de ellas, eran prácticas de origen Judío especializados en ciertas capacidades que desarrollaron bajo las leyes de la Torah y hoy, se conservan dentro del budaismo, hinduismo, taoísmo. De hecho, letras hebreas hacen parte del alfabeto de ésta última.

Tribus que llegaron al Asia y América del Norte y Sur, donde son conocidos aborígenes que misteriosamente conectan a muchas prácticas judías ancestrales e invocan el nombre del Shadai uno de los 72 nombres judíos que se le denominan a su D-os y bajo el nombre que se le manifestó a Abraham, Isaac y Jacob, nombre que muchos chamanes de tribus lo invocan hasta hoy, como prueba más de la diseminacion de las tribus de Menashe, Efraim, Yehuda, por esas regiones ya comprobadas y volviendo a sus orígenes judíos en ¡la actualidad!!

Por lo tanto se desea felices fiestas y si quieren realmente celebrar la natividad, que sea la propia de cada cuál, que fue y es real, tienen oportunidad de vivirla junto a sus seres amados cada día que reciben la gracia divina de levantarse naciendo cada mañana, para poder ¡comenzar o continuar y seguir viviendo en éste magnífico mundo celebrando con los suyos y quiénes les rodean!