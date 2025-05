La multinacional suiza que pone el concreto con el que hacen las estaciones del Metro en Bogotá

.Publicidad.

El Metro de Bogotá, la obra que los capitalinos llevan esperando más de medio siglo y que se espera alivie los grandes problemas de movilidad con los que cuenta la ciudad, ya tiene una ejecución por encima del 50% y está cada vez más cerca de convertirse en una realidad. Para ello ha sido necesaria la coordinación de varios actores, desde los obreros que se ven trabajando en la Avenida Caracas hasta los ingenieros de la China Rail Rolling Stock Corporation que están terminando los vagones y, por supuesto, los socios que brindan los insumos para sacar adelante el proyecto como, por ejemplo, el concreto con el que se levantan las 16 estaciones con las que contará la Primera Línea.

Para ese caso particular la Empresa Metro de Bogotá liderada por Leonidas Narváez no cuenta con cualquier aliado, puesto que el concreto se los suministra la empresa que más sabe de eso, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Se trata de Holcim, la gigante multinacional suiza nacida hace ya más de cien años y con negocios en el país desde 1969, donde ya han logrado montar una planta de cemento, ocho plantas de concreto premezclado, una plataforma de Geocycle, una planta de agregados y una planta de productos químicos, destacando especialmente la megasede con la que cuentan en medio del municipio de Nobsa, Boyacá, la capital mundial de la ruana.

Holcim está catalogada como la cementera más grande del mundo, superando incluso a la mexicana Cemex

Durante su paso por el país Holcim se ha hecho con varias empresas tradicionales, lo que le ha servido para agigantar su emporio. Tal es el caso de Cementos Boyacá, Transcem, Inversiones Mineras e Industriales La Esmeralda, Comercial Ceboy, entre otras. Incluso, recientemente cuando salieron rumores sobre una posible salida de Cemex del país, la suiza apareció en el radar como una posible compradora.

En particular, Holcim es el proveedor del concreto de las estaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 y 15 del la Primera Línea del Metro de Bogotá, es decir, de 13 de las 16 con las que contará el primer tramo del megaproyecto que, de acuerdo con estimaciones oficiales, entraría en operación en el primer trimestre de 2028. Hasta la fecha, los suizos han entregado aproximadamente 35.000 m³ de concreto desde su torre de producción exclusiva en Puente Aranda. Esto con el detalle particular de que se trata de un concreto amigable con el medio ambiente y que ha permitido evitar la emisión de 1.160 toneladas de CO₂.

Otra importante aliada del Metro de Bogotá es la boyacense Acerías Paz del Río, la cual es la encargada de suministrarle el acero con el que se fabrican las vigas. Acuerdo que fue renovado en julio del año pasado.