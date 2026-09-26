La multinacional sudafricana que convirtió al aguacate colombiano en un negocio global

Westfalia Fruit tiene 600 hectáreas y dos plantas en Sonsón y La Ceja, desde donde opera y exporta aguacate Hass a Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente

La empresa de origen sudafricano Westfalia Fruit International – WFI, líder global en el cultivo, procesamiento y exportación de aguacates y otras frutas, consolida una fuerte presencia en Colombia a través sus filiales Westfalia Fruit Colombia S.A.S. y Westfalia Farms Colombia S.A.S.

Este conglomerado agrícola, que se ha expandido por 5 continentes en alrededor de 17 países, posee la mayor superficie cultivada de aguacate del mundo, no solo produce de forma directa, sino se encarga de la selección, maduración, envasado, procesamiento y comercialización de aguacates de alta calidad de otros proveedores aliados durante todo el año. Se estima que posee un área de alrededor de 7.100 hectáreas de huertos frutales, siendo Perú el país con mayor presencia, alrededor de 4.600 hectáreas cultivadas.

Para soportar esta operación logística y comercial en el país, la multinacional opera dos plantas de procesamiento en la subregión del Oriente Antioqueño mediante su subsidiaria Avo-Pak. La primera de ellas, ubicada en el municipio de Sonsón e inaugurada en 2019, se erige como la instalación más grande y tecnificada de Colombia para la clasificación, empaque y transformación de aguacate. Equipada con maquinaria de última generación de la firma neozelandesa Compac (parte de TOMRA Food), esta planta permite procesar más de 20 toneladas de aguacates frescos por hora con destino a exigentes mercados de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia.

En agosto de 2025 la actual ministra de Cultura Paola Holguin visitó la planta de Avo Park en La Ceja

Por su parte, la planta ubicada en La Ceja, se especializa en la transformación industrial del aguacate en productos de alto valor agregado, productos que tomaron fuerza global a finales del siglo XX con el boom de las dietas saludables ricas en grasas vegetales, tales como guacamole fresco, pasta de aguacate, aceite, cubos, rebanadas y mitades; para ello Avo-Pak implementa tecnologías de procesamiento a alta presión (HPP) y congelación rápida destinadas a prolongar de forma óptima la vida útil de estos productos.

Orígenes, estructura corporativa y el legado de Hans Merensky

El origen de esta enorme red empresarial se remonta a la vida de Johannes (Hans) Merensky, quien nació en 1871 en Botshabelo, Sudáfrica, hijo de un misionero alemán. Tras mudarse a los 11 años sus padres a Berlín, estudió Geología e Ingeniería de Minas, profesiones que regreso en 1940 a ejercer en Sudáfrica, fundando su propia firma de consultoría minera y geológica. Sus extraordinarios descubrimientos de minerales de yacimientos de platino, oro, estaño y fosfatos, más depósitos de diamantes, le valieron el apodo “geólogo mago”.

Merensky posteriormente volcó su ingenio hacia la agricultura y adquirió la finca Westfalia, en Sudáfrica, donde concentró esfuerzos pioneros en conservación, silvicultura y el cultivo de frutas como cítricos y aguacates. Dicha propiedad ganó reconocimiento internacional por albergar las instalaciones de investigación científica originales de la industria global del aguacate. Al fallecer soltero en 1952, toda su fortuna y el control del negocio pasaron a la Fundación que lleva su nombre.

A nivel global, la matriz corporativa del grupo es Westfalia Fruit International Limited, con sede en el Reino Unido, desde donde se controlan las operaciones mundiales de esta organización integrada verticalmente. La empresa es propiedad del holding sudafricano Hans Merensky Holdings – HMH, un conglomerado dedicado a los bio-recursos y los agronegocios.

El Dr. Hans Merensky en los años 40 cuando adquirió Westfalia donde experimentó con el cultivo de aguacates

La estructura accionaria de HMH está encabezada por la Fundación Merensky (un fideicomiso organizado por su fundador) con el 40.02 % de la propiedad, en sociedad con la Corporación de Desarrollo Industrial de Sudáfrica (IDC) que posee el 29.7 %, la Corporación Financiera Internacional (IFC, miembro del Banco Mundial) con un 20 %, Vuka Forestry Holdings con el 4.03 %, Women Investment Portfolio Holdings con el 3.30 % y un plan de participación para empleados de HMH con el restante 2.95 %.

Expansión en Latinoamérica y consolidación en el territorio colombiano

La expansión estratégica de Westfalia Fruit Company en América Latina inició formalmente en 2010 en el Perú con un enfoque prioritario en el aguacate, concentrando sus centros de acopio y empaque para procesar fruta de la costa, sierra y selva, y exportando principalmente desde el Puerto del Callao. Al mercado colombiano arribó entre los años 2012 y 2013 mediante una alianza con la firma chilena Agricom, que aportó experiencia comercial previa y contactos en la región. Tras constituir legalmente Westfalia Fruit Colombia, la compañía fijó su sede principal en el municipio de Guarne en el Oriente Antioqueño.

La penetración en el agro nacional se ejecutó mediante la combinación de campos de cultivo propios y el desarrollo de alianzas estratégicas con productores locales, concentrando sus viveros clonales de alta tecnología que utilizan técnicas de reproducción asexual (como esquejes, injertos o cultivo in vitro) en lugar de semillas, y su operación central en el departamento antioqueño.

Le podría interesar: Colombia logro colocarse como el segundo productor de aguacate Hass del mundo solo superada por México

En la actualidad, la compañía dispone de cerca 600 hectáreas destinadas a la producción y desarrollo del aguacate tipo Hass. Adicionalmente, Westfalia dinamiza la economía rural bajo esquemas de asociatividad técnica y comercialización exclusiva con pequeños y medianos agricultores independientes, lo que permite sumar más de 1.500 hectáreas de productores aliados bajo su paraguas de exportación global.

La consolidación regional se profundizó a principios de 2018 cuando el grupo sudafricano adquirió el 50 % de Agricom, absorbiendo operaciones en Colombia, Chile, Perú, México y Estados Unidos. El control total se materializó en septiembre de 2020 con la compra del 100 % de las acciones y la salida definitiva de la familia fundadora Barros. Esta adquisición estratégica le permitió Westfalia Fruit consolidar su posición en América Latina, integrando la vasta trayectoria de Agricom en la producción y exportación de aguacates, cítricos y otras frutas frescas hacia mercados mundiales.

Previamente, a finales de 2016, el grupo había adquirido en Perú el 51 % de las acciones de Camet Trading, una de las mayores agroexportadoras de aguacate Hass y mango de este país, que se integró al conglomerado y hoy opera bajo la razón social Westfalia Fruit Perú.

El chileno Hans Eben, es el CEO Westfalia Fruit Latinoamerica luego de gerenciar Chile por unos años

Innovación genética y visión sostenible del futuro

El enfoque operativo de la multinacional en Colombia trasciende la expansión masiva de tierras. Mediante su filial Westfalia Farms Colombia S.A.S. (dedicada a la propagación de plantas y la gestión de viveros de frutas tropicales), la empresa aplica tecnología genética avanzada para optimizar la productividad y maximizar los kilogramos obtenidos por cada área cultivada.

Bajo la dirección del CEO global del grupo, Chris Bush, la estrategia futura de Westfalia Fruit se centra en el mejoramiento genético de precisión para realizar ediciones exactas en ADN de las plantas, la ampliación del suministro mundial y una filosofía de "cero residuos" que busca el aprovechamiento integral de todo el árbol.

De igual forma, la corporación impulsa con fuerza su marca premium de aguacate Gem, promoviendo el consumo cotidiano a través de nuevos formatos listos para usar, al tiempo que avanza de manera firme hacia la meta corporativa de alcanzar una huella de carbono neta cero.

Anuncios.

Anuncios..