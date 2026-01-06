La multinacional minera Glencore despidió el año con la venta de otra de sus propiedades en  Colombia: Puerto Nuevo

Se trata de una instalación en Ciénaga, Magdalena que se aprovechaba para la exportación de carbón que llegaba del Cesar donde opera su filial Prodeco

En diciembre del año pasado, la Glencore, la minera más grande del mundo concretó la venta de su participación en la instalación portuaria Puerto Nuevo (PNSA) al fondo colombo-panameño Key Industries (Epicuro Enterprises). Este puerto, ubicado en Ciénaga (Magdalena) y especializado en la exportación de carbón, era operado por Glencore a través de su filial Prodeco bajo la figura de concesión de servicio público.

La terminal fue fundamental para la logística de las minas Calenturita y La Jagua en el Cesar, activos que el Grupo Prodeco devolvió a la Nación en septiembre de 2021, marcando el fin de su operación minera directa en esa región. Durante 2024, el puerto operó por debajo de su potencial, manejando 2,48 millones de toneladas de terceros, lo que representa apenas el 7,5 % de su capacidad total.

La salida de este activo se produce tras una disputa legal entre Glencore (vía Prodeco) y el Estado colombiano ante el tribunal del CIADI. En abril de 2024, el fallo favoreció a la minera, concluyendo que Colombia violó el tratado bilateral de inversión con Suiza al no garantizar igualdad en la distribución de costos para el acceso al puerto. Como resultado, el Estado fue obligado a pagar a la compañía USD 9,4 millones más intereses.

La matriz Glencore continúa en el país con su operación de la mina de carbón de cielo abierto, el Cerrejón en La Guajira, de la cual es el único dueño tras adquirir las acciones de sus antiguos socios, BHP y Anglo American a finales 2021. Mantiene a través del Grupo Prodeco una participación del 39,7 % en la concesión de Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco) para el transporte de carbón por tren desde el Cesar al Magdalena.

La adquisición por parte de Epicuro Enterprises representa un movimiento de integración vertical. El fondo tiene presencia indirecta en el país a través de sociedades como C.I. Colombian Natural Resources (CNR II y III), que operan minas de carbón térmico a cielo abierto en el Cesar, y participa en la concesión férrea de Fenoco y en el desarrollo de parques industriales ferroviarios mediante Transferport S.A.S. que está desarrollando seis parques industriales ferroviarios a través de la línea La Dorada-Santa Marta.

