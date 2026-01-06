- ¿En qué países están las mayores reservas de petróleo del mundo? Venezuela sigue siendo el numero 1

El país vecino con su Faja del Orinoco supera a Arabia Saudita, le sigue Irán y en el 4 lugar aparece Canadá cuyo crudo está en arenas de alquitrán

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Son 303.220 millones de barriles, según dijo la Organización de Países Productores de Petróleo (Opep) al finalizar 2024. La nación encabeza el ranking de reservas mundiales con ese crudo extrapesado que se concentra en la Faja del Orinoco y que necesita diluyentes y tecnología específica para su producción.

Después de Venezuela en el palmarés de las reservas esta Arabia Saudita con 267.200 millones e Irán con 208.600 millones, entre los productores de Oriente Medio. Pero en el cuarto puesto aparecen las reservas de Canadá, en Norteamérica, 163.000 millones. Con una particularidad, el crudo está entre las arenas petrolíferas de Alberta, en una mezcla de arena, agua y betún pesado, Esas constituyen la mayor parte las que cuenta el país, que además tiene yacimientos convencionales en la Cuenca Sedimentaria del Oeste (Alberta, Saskatchewan, Columbia Británica, Manitoba) y en plataformas marinas en el Atlántico (Terranova y Labrador). Las operaciones en Alberta son las más importantes, utilizando tecnología como el vapor para extraer el petróleo atrapado en la arena.

El quinto puesto es de Irak con 145.000 millones. Los suramericanos están con Brasil en el puesto 15, Ecuador en el 17 y México en el 20.

Venezuela tiene bajo tierra el 17 % del petróleo del mundo. Ese ha sido un atractivo para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela después de su incursión militar y detención del presidente Nicolás Maduro expresando que EE.UU. "administrará" el país hasta que haya una transición "segura".

De primero al décimo

Trump quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de para reparar la "muy dañada" infraestructura petrolera. Lo cual es verdad conocida, al punto que la producción venezolana actual es solo una fracción diminuta de las enormes reservas, y entre los grandes productores Venezuela apenas si llega al puesto 10.

La producción cayó agudamente desde principios de los 2000, cuando el entonces presidente Hugo Chávez y luego el gobierno de Maduro cambiaron las reglas de la industria petrolera, se nacionalizó a las grandes, quedó en manos de militares inexpertos la dirección de la emblemática Pdvsa y la industria se desplomó.

En noviembre, Venezuela produjo aproximadamente 860.000 barriles diarios, según el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía. Eso es escasamente un tercio de lo que era hace 10 años y representa menos de 1% del consumo de petróleo mundial.

Reconstruir la industria petrolera como pretende el presidente de Estados Unidos no es tarea fácil. En estos años logró algunos progresos con el apoyo de los países superamigos de Nicolás Maduro: China, Rusia e Irán. Pero apenas pudo levantar cabeza.

Las sanciones que empezaron a ser aplicadas en 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama por violaciones de derechos humanos también han dejado a Venezuela sin inversiones y repuestos necesarios para esta industria. El desafío verdadero que enfrentan es su infraestructura, dice un coro de voces.

Los analistas también advierten que se requerirán decenas de miles de millones de dólares y potencialmente una década para restablecer la producción anterior de Venezuela.

Las compañías que esperan aprovecharse del plan de Trump necesitarían firmar contratos con el nuevo gobierno cuando esté instalado, antes de empezar el proceso de aumentar la inversión en la infraestructura en Venezuela.

El escenario político es clave y difícil. Antes de la captura de Maduro, EE.UU. incautó los dos últimos buques petroleros frente a las costas de Venezuela, además impuso un bloqueo a la entrada y salida del país de buques cisterna sancionados. Y el secretario de Estado, Marco Rubio se apresuró a advertir que se mantendrá la estrategia de incautación con orden de jueces en Estados Unidos. La palabra hoy se llama incertidumbre para el tesoro sigue bajo tierra que debería dar bienestar a sus dueños venezolanos.

