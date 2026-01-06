- Coreanos de Kia y chinos de BYD se tomaron el mercado colombiano de autos en el 2025

Con cifras récord y crecimiento en eléctricos, Kia liderado por Jorge Neira y BYD con Marco Pastrana fueron los líderes en ventas del año que pasó

Kia se consolidó como la marca más vendida en Colombia durante 2025, al registrar un total de 34.040 unidades matriculadas, lo que representa una participación del 13,4% del mercado nacional. Estas cifras reflejan un crecimiento anual del 41% frente a 2024. Sin embargo, no es la única marca que está pisando fuerte en el país. BYD, la compañía china representada por Motorysa en Colombia, no deja de crecer y ya se metió en el top 10 de las marcas más vendidas.

Jorge Neira, gerente de Kia Colombia.

Este crecimiento no es producto del azar, sino que responde a una estrategia agresiva liderada por las cabezas de ambas marcas. Por el lado de Kia está Jorge Neira, quien se sumó al equipo de Kia Colombia en febrero de 2023 y, junto a su equipo, ha logrado resultados contundentes. En 2022, la marca ocupaba el quinto lugar del mercado, posición que repitió en 2023, con menos de 20 mil unidades vendidas. Sin embargo, en 2024 el panorama cambió y la firma coreana escaló al tercer lugar, con 24.209 vehículos comercializados.

La estrategia fue clara: renovación total de portafolio, diseños más atractivos, vitrinas actualizadas y precios altamente competitivos. A esto se sumó una apuesta arriesgada por los vehículos eléctricos, un movimiento que le permitió a Kia despegar en el país y ponerse a la par de marcas históricas como Renault, Toyota o Mazda.

Marco Pastrana, presidente de Motorysa, clave en el crecimiento de BYD.

Un camino similar ha seguido BYD, liderada en Colombia por Juan Luis Mesa, gerente de la marca, junto a Marco Pastrana, gerente de división y presidente de Motorysa. En el país, la empresa ha trabajado de forma consistente para posicionar sus modelos y hoy cuenta con más de tres vehículos dentro del listado de los más vendidos del segmento eléctrico, entre ellos el Yuan Up, el Seagull y el Yuan Plus.

Durante 2025, BYD logró matricular 10.884 vehículos, lo que representa un crecimiento del 137,2% frente a 2024. Hoy, la marca china ya alcanza una participación del 4,3% del mercado colombiano. A nivel global, la compañía vendió 2,26 millones de vehículos, consolidándose como la líder mundial en ventas de autos eléctricos y superando a Tesla, que puso en circulación 1,63 millones de unidades.

Aunque la marca de Elon Musk, liderada en Colombia por Karen Scarpetta, busca tener un impacto relevante en el país. Su llegada oficial en noviembre y la reserva de múltiples vehículos prometen poner a Tesla a competir con fuerza frente a varias marcas ya posicionadas en el mercado nacional.

Otras marcas que compiten con BYD y Kia en el mercado colombiano

Mientras las ventas de Toyota registraron una caída durante 2025, otras marcas lograron posicionarse de manera sólida. Este es el caso de Mazda, que pasó de vender 17.968 unidades a 21.574 durante el año. Sin embargo, una de las que más creció fue Hyundai, que aumentó sus ventas de 7.206 a 11.701 unidades, lo que representa un crecimiento del 62,4%, en parte gracias a la gestión de Adriana Casadiego, quien asumió la dirección de Hyundai en Astara en 2024.

Marcas como Nissan, Suzuki e incluso Volkswagen también tuvieron un año con resultados destacables, en un 2025 en el que se vendieron más de 250 mil vehículos en Colombia, confirmando la recuperación y dinamismo del sector automotor en el país.

