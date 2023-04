.Publicidad.

Es tan evidente la sabiduría de Sheyla García que ya más de uno se ha cuestionado ¿Por qué diablos Sheyla García no da el salto de calidad que necesita el alicaído periodismo futbolero colombiano? Nacida en Ocaña, en 1989, Sheyla García es cuarenta años más joven que Vélez y sin embargo ya sería su reemplazo natural. No se si han notado que en Win Sports las mujeres vienen siendo parte de la escenografía de los programas de televisión. Andrea Guerrero está ahí, esperando el chance para poder brillar, pero no creo que en una mesa con el Profe Vélez o con Pichu Mondragón le pongan atención.

En el 2016, en plenos Juegos Olímpicos, irrumpió a los 26 años en la televisión latinoamericana narrando para ESPN las justas Sheyla. Inmediatamente la contrató RCN y de ahí pasó a Win sports pero ahora, a los 34 años, ¿no es justo que esta ocañera de pura cepa pase a formar parte de algún panel? ¿En serio son tan machistas que creen que hay que tener mucha ciencia para discutirle al cada vez más insoportable Eduardo Luis?

Win, con sus formatos mandados a recoger, está en la obligación de poner en el sitial que se merece a una periodista valiente y estudiosa, con carácter como la nortesantandereana. Así ella diga que está muy cómoda en la planta baja, estando al lado de los cuerpos técnicos, se necesita una voz como la suya, no sólo para hacer cuota de género, no porque sea femenina, sino porque el periodismo deportivo, como nuestro fútbol, necesita sangre fresca. Nos quedamos sin renovación.

