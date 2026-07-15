- La movida de Abelardo De la Espriella con su MinInterior para que Alfredo De Luque sea el presidente del Senado

En el Gran Hyatt de Bogotá se cocina el acuerdo que descabeza a Honorio Henríquez del CD y le abre el camino al guajiro para ponerle la banda presidencial al Tigre

En el primer consejo de ministros con los nominados por el Presidente electo se puso sobre la mesa la necesidad de armar una coalición mayoritaria para gobernar y Abelardo de la Espriella dejó claro que el senador para la tarea era Alfredo De Luque. Amigo desde los años de juventud cuando, recién llegado de su tierra La Guajira, coincidieron como estudiantes de derecho en Bogotá.

Aunque De Luque se graduó en la universidad Externado y De la Espriella en la Sergio Arboleda tejieron una amistad que ha perdurado a lo largo del tiempo y quien mejor que él para colocarle la banda presidencial. A este dato personal y emocional se le suma el pragmatismo político. El senador guajiro, militante del Partido de la U y quien se inició en la Cámara de representantes fue un alfil clave de Juan Manuel Santos para sacar adelante las iniciativas de gobierno e incluso fue compensado con importantes cuotas burocráticas.

Un ejemplo de ello fue entregarle la dirección del Departamento donde fue nombrado en el 2017 su candidato Nemesio Roys quien salió mal después de un año en el cargo. La gestión de Roys, respaldada por la alianza Nueva Guajira, enfrenta hallazgos fiscales y disciplinarios reportados por Las2orillas.

Pero además del Santismo ha hecho alianzas con liberales, conservadores e incluso los verdes, Cambio radical y aun sectores de izquierda cuando las circunstancias lo han requerido, algo que sabe bien el nominado Ministro del interior Rodrigo Lara quien aún sin posesionarse debe sacar adelante esta elección.

El palo en la rueda por lo pronto viene de las toldas del Centro Democrático que está empeñado en el nombre del senador samario Honorio Henríquez, del círculo cercano del ex presidente Álvaro Uribe y quien estaría contando con el apoyo de la cuestionada senadora por temas de contratación Martha Peralta quien le serviría de puente con el Pacto Histórico. Sin embargo, sus condiciones judiciales no la favorecen. Contrató como abogado al peso pesado Luis Henry Montes de la oficina de Alfonso Gómez Méndez, quien renunció a la representación legal por desacuerdos con la estrategia de defensa y fue reemplazado por Marlo Fernández Díaz quien tiene que evitar una nueva privación de la libertad de su clienta.

Los compromisos hechos por Henriquez de acuerdo con la costumbre de asumir la presidencia del congreso un miembro del partido mayoritario de la coalición esta vez parece fracasaran porque en el hotel Gran Haytt de Bogotá donde se avanza con el nombre de De Luque que parece ser vencedor.

Ya tiene los votos del Partido Libella representada por Lidio Gonzalez , de los conservadores en cabeza del Presidente Efrain Cepeda y de Cambio Radical su presidente Didier Lobo Chinchilla y de su propio partido la U, que se contaran el próximo 20 de julio.

El ascenso de Alfredo De Luque en la esfera nacional

Su llegada a la cúspide del legislativo no es obra del azar; es el resultado matemático de cuatro años de una oposición calculada y frontal a la administración saliente de Gustavo Petro y de su papel como arquitecto electoral en la campaña y posterior victoria del Tigre. Un ascenso que se explica en uno de los momentos más tensos de la administración Petro.

Foto: X Olmedo López

Mientras muchos en el legislativo guardaban un silencio prudente frente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el senador guajiro fue el primer congresista en tomar los micrófonos de la plenaria para lanzar una advertencia que escaló nacionalmente. De Luque denunció, con nombre propio y en pleno debate de control político, las irregularidades en la contratación de los carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, incluyendo al detenido director Olmedo López.

Puede también interesarle: El peso del senador paisa Carlos Trujillo detrás de Olmedo López y la compra de carrotanques

Aquella denuncia fue la punta de lanza que destapó uno de los entramados de corrupción más sonados del gobierno saliente, posicionándolo como una figura del control fiscal y la defensa de su departamento, que le resulta muy funcional a Abelardo De la Espriella que no dará el brazo al torcer hasta no conseguir su objetivo el próximo 20 de julio. Una prueba de fuego para el Ministro Rodrigo Lara.

Puede también interesarle: Un sastre que está elaborando la banda presidencial de Abelardo de la Espriella

Anuncios.

Anuncios..