La millonaria cifra con la que Inter Miami quiere tentar a Juan Fernando Quintero para que juegue con Messi

El colombiano quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con River Plate, también aparece en los objetivos de Cagliari y Atlético Mineiro

La salida de Juan Fernando Quintero de River Plate reactivó de inmediato el mercado alrededor del mediocampista colombiano. Sin contrato vigente, el antioqueño quedó habilitado para negociar con cualquier club y uno de los equipos que más interés ha manifestado es Inter Miami, que estudia la posibilidad de incorporarlo para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada de la MLS.

Lo atractivo del proyecto deportivo es que iría acompañado por una importante propuesta económica. De acuerdo con los reportes conocidos en las últimas horas, el equipo estadounidense estaría dispuesto a ofrecerle un salario cercano a los 2,5 millones de dólares por año, una cifra que lo convertiría en uno de los futbolistas con mejor remuneración dentro del plantel.

Aunque todavía no existe un acuerdo oficial entre las partes, la posibilidad ha generado expectativa porque permitiría que Quintero comparta camerino con varias figuras del fútbol mundial encabezadas por Lionel Messi.

La diferencia salarial entre Messi y Quintero

El eventual contrato ubicaría al colombiano dentro del grupo de jugadores con mayores ingresos del club de Florida. En la cima de la escala salarial continúa Lionel Messi, quien percibe alrededor de 25 millones de dólares por temporada. Detrás aparecen Casemiro, con cerca de 15 millones de dólares anuales, y Rodrigo De Paul, cuyo salario ronda los 7,5 millones.

Con un ingreso de 2,5 millones de dólares al año, Quintero compartiría ese escalón salarial con Germán Berterame y superaría lo que percibe el español Sergio Reguilón, según las cifras que se han filtrado sobre la estructura económica del equipo.

De concretarse la operación, el colombiano pasaría a integrar un camerino repleto de nombres reconocidos. Además de Messi, Casemiro y De Paul, también se encuentran Luis Suárez, el hondureño David Ruiz y la joven promesa colombiana de 17 años, Alexander Shaw, en una de las nóminas con mayor cantidad de figuras del continente.

El mercado sigue abierto para el colombiano

La condición de agente libre facilita cualquier negociación. River Plate anunció recientemente la terminación anticipada del contrato que unía a Quintero con el club argentino, pese a que el vínculo inicialmente se extendía hasta finales de 2027. Esa decisión le permite escuchar propuestas sin necesidad de que exista una negociación entre clubes.

Inter Miami, sin embargo, no es el único interesado en sus servicios. Reportes provenientes de Europa y Suramérica también ubican a Cagliari de Italia y a Atlético Mineiro de Brasil entre los equipos que siguen de cerca la situación del mediocampista y analizan presentar ofertas similares en el aspecto económico.

Por ahora, el club estadounidense aparece como uno de los principales candidatos para quedarse con el volante de la Selección Colombia. Mientras continúan las conversaciones y los sondeos, el monto de 2,5 millones de dólares anuales se convierte en uno de los principales argumentos para intentar convencer a Quintero de unirse al proyecto liderado por Lionel Messi en la MLS.

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