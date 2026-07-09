El primer golpe a uno de los cracks de la Selección Colombia luego de la eliminación del Mundial

Gustavo Puerta pasó de la suplencia a ser uno de los jugadores colombianos que más ha sonado en el mercado de fichajes tras su buena actuación con la Tricolor

La Copa Mundial de 2026 convirtió a Gustavo Puerta en uno de los jugadores destacados de la Selección Colombia. El volante de 22 años pasó de ser una alternativa en el mediocampo a convertirse en titular indiscutible durante todo el torneo, una actuación que despertó el interés de varios clubes europeos.

Sin embargo, el primer golpe para su futuro llegó apenas terminó la participación de la Tricolor sin mayor pena ni gloria, luego de conocerse que el FC Porto decidió no avanzar por su contratación.

El mediocampista disputó los cinco encuentros de Colombia en la Copa del Mundo bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Su regularidad, despliegue físico y capacidad para darle equilibrio al equipo hicieron que terminara el torneo como una de las revelaciones del combinado nacional, incluso por delante de otros jugadores con mayor recorrido internacional.

El mercado europeo empezó a moverse, pero Porto dio un paso al costado

El diario portugués A Bola reveló que Gustavo Puerta fue ofrecido a la directiva del Porto como una alternativa para reforzar el centro del campo de cara a la nueva temporada. La información señala que el club analizó su perfil después del Mundial, aunque finalmente tomó la decisión de no abrir negociaciones.

Según el medio portugués, la dirigencia consideró otras prioridades para esa posición y concluyó que el colombiano no encajaba en el tipo de incorporación que pretende realizar para afrontar la liga portuguesa y la próxima edición de la Liga de Campeones.

La decisión representa el primer revés para el volante tras el Mundial, en un momento en el que su nombre comenzó a sonar con fuerza en distintos mercados gracias a su rendimiento con Colombia.

¿Qué otros equipos buscan a Gustavo Puerta?

A pesar de ese rechazo, el panorama de Puerta sigue siendo favorable. Su desempeño en la Copa del Mundo incrementó el interés de varios equipos italianos, entre ellos Roma y Bologna, que buscan un mediocampista joven con proyección y experiencia en el fútbol europeo.

El colombiano, que tiene contrato con Racing de Santander hasta junio de 2029, viene de ser una de las piezas clave en el ascenso del club español a la máxima categoría. Además, su recorrido por Bayer Leverkusen, Hull City y el propio Racing fortaleció su perfil antes de la vitrina que representó el Mundial.

Mientras los futuros colores a defender se definen, el volante mixto disfruta de unos días de vacaciones, tras la eliminación de Colombia frente a Suiza en los octavos de final, Puerta deberá definir si permanece en Racing para disputar LaLiga o aprovecha alguna de las ofertas que puedan llegar durante el mercado de verano, en el que su nombre sigue siendo uno de los más atractivos entre los jóvenes futbolistas colombianos.

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