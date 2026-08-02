'Gorda', la perrita que acompañó ocho años a la Policía, murió en atentado en Cúcuta y recibió un emotivo homenaje

El atentado con explosivos registrado en la madrugada del sábado 1 de agosto contra el Comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejó un saldo de 11 personas heridas, entre ellas ocho policías y tres civiles. Sin embargo, la explosión también cobró la vida de 'Gorda', una perrita que durante ocho años convivió con los uniformados y se convirtió en una de las integrantes más queridas de la institución. Su muerte provocó una ola de mensajes de solidaridad y un emotivo homenaje por parte de la Policía Nacional.

A través de sus redes sociales, la institución recordó a la canina como una compañera inseparable de los policías que prestaban servicio en el comando. "¡Vuela alto, 'Gorda'!", escribió la Policía Nacional al despedir a la mascota, al tiempo que lamentó que el atentado también acabara con la vida de quien consideraban una de sus compañeras más fieles. En el mensaje oficial, la entidad aseguró que la perrita convirtió el comando en su hogar y a los policías en su familia, destacando la cercanía que mantuvo con los uniformados durante casi una década.

La Policía también afirmó que "los criminales asesinaron a una canina que durante ocho años hizo del Comando de Policía Norte de Santander su hogar y de nuestros policías su familia", al tiempo que resaltó que su lealtad, nobleza y entrega permanecerán por siempre en la memoria de la institución. El homenaje concluyó con un mensaje de despedida: "Descansa en paz, valiente compañerita", palabras con las que la entidad rindió tributo a un animal que acompañó la rutina diaria de los uniformados y cuya presencia se había vuelto habitual dentro de las instalaciones.

Tras el atentado, el director general de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, viajó a Cúcuta para acompañar a los uniformados afectados y coordinar la respuesta institucional. El oficial calificó lo ocurrido como "un ataque cobarde" contra la institución y la comunidad, al señalar que los policías se encontraban desarrollando labores de protección ciudadana cuando ocurrió la explosión. Asimismo, informó que fueron desplegadas todas las capacidades investigativas para identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Según la información divulgada, alias David, señalado como cabecilla principal de la estructura urbana del ELN en Cúcuta, figura entre los principales responsables identificados por los investigadores. También es buscado alias Nay o Nike, a quien se le atribuye participación en la planeación del atentado y en la coordinación del transporte de los explosivos. Como parte de las acciones para facilitar las capturas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que la recompensa por información que permita ubicar a los responsables fue incrementada hasta los 800 millones de pesos, mientras que también se ofrecen hasta 350 millones de pesos por información sobre otros autores intelectuales del ataque. Entretanto, la historia de 'Gorda' se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores de la tragedia, al recordar que la violencia también alcanzó a un animal que durante años acompañó con lealtad a quienes velaban por la seguridad de la ciudad.

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