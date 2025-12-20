- La mega feria en Arjona, que le está cambiando la cara al campo en Bolívar

Arjona, un municipio que a simple vista podría confundirse con cualquier otro rincón del Caribe colombiano, se ha convertido esta semana en el corazón palpitante del campo de Bolívar. Entre risas, olas de calor y conversaciones sin pausa sobre genética bovina o técnicas de cultivo, la Feria AgroBolívar 2025 levantó el telón el 17 de diciembre con una promesa: poner al agro como protagonista del desarrollo social y económico del departamento.

Lo que comenzó como una tradición ganadera hace décadas, hoy se despliega en una vitrina que trasciende las parcelas y los potreros. Hasta el domingo 21, el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Bolívar – Zona Norte se ha convertido en un mosaico de experiencias donde el olor del pasto recién cortado se mezcla con la música, la gastronomía y el intercambio de saberes. La entrada, gratuita, es una invitación abierta no solo a campesinos, sino a todos los bolivarenses que buscan entender —desde adentro— la fuerza del campo en el territorio.

AgroBolívar, la feria que le está cambiando la cara al departamento

Lejos de ser una feria estática, AgroBolívar 2025 es un ecosistema de oportunidades económicas y culturales. Desde la imponente 22.ª Feria Equina y Agroindustrial Copa Caribe Grado A, que atrae a criadores y aficionados de diferentes regiones, hasta la muestra ganadera que da espacio a la diversidad de razas y a prácticas ancestrales de crianza, cada rincón de este encuentro cuenta una historia del campo.

Pero si hay un espacio que ha capturado miradas y conversaciones es el mercado campesino. Allí, agricultores muestran productos frescos, transformados y artesanías que reflejan la identidad productiva de cada subregión de Bolívar. La compra directa al productor, sin intermediarios, ha sido una de las banderas de este año: no solo le da valor a la economía local, sino que reconoce el esfuerzo diario de quienes trabajan la tierra.

Y no es solo comercio. Las exposiciones de tecnología agrícola, con maquinaria especializada y herramientas para optimizar la productividad, han generado un ambiente de aprendizaje y diálogo entre agricultores tradicionales y nuevos emprendedores rurales. Para muchos, este espacio es donde la tradición campesina se encuentra con una visión de futuro.

Artistas locales, grupos folclóricos y una programación musical variada se han sumado a la fiesta del campo, transformando la feria en un punto de encuentro social que va más allá de las transacciones económicas. Aquí también se celebra la cultura, la identidad y la vida en el campo.

El impulso institucional que busca transformar Bolívar

Detrás de ferias como esta hay una estrategia institucional con impacto real. La Gobernación de Bolívar, liderada por el gobernador Yamil Arana Padauí, ha puesto a AgroBolívar como uno de los ejes claves para impulsar el campo y reactivar la economía del departamento. Este enfoque no solo se queda en la exposición de productos, sino que se traduce en apoyos concretos para productores, ganaderos y artesanos, así como en la posibilidad de acceder a créditos, tecnología y redes de comercialización que antes eran difíciles de alcanzar para muchos pequeños y medianos agricultores.

Yamil Arana en AgroBolívar.

En este sentido, la feria se presenta como una plataforma integral: espacio de negocios, vitrina de sabores y saberes, laboratorio de innovación y, al mismo tiempo, una fiesta que reconoce la dignidad del trabajo rural. Más que números, el evento está sembrando relatos sobre cómo el campo bolivarense —con todo lo que lleva en su memoria histórica— puede ser motor de desarrollo sostenible a partir de la cooperación, la educación y la valorización del trabajo campesino.

Mientras se acerca el cierre de la feria, hay una sensación compartida entre quienes caminan entre carpas, animales y productores: no se trata solo de vender o comprar. Se trata de tejer redes, reanimar la esperanza rural y colocar en el centro la voz de quienes hacen posible que Bolívar siga siendo tierra fértil —no solo en su suelo, sino también en su futuro colectivo.

