Así será el nuevo parador turístico de Lomita Arena que transformará el norte de Bolívar

La Gobernación de Bolívar sigue trabajando en pro del departamento, y sus esfuerzos se evidencian en los distintos proyectos que lleva a cabo. No solo la salud, la infraestructura o el deporte han sido los enfoques de Yamil Arana; el gobernador también ha puesto los ojos en el turismo. Además de impulsar esta área por medio de diferentes festivales, ha buscado alianzas para promover y abrir nuevos espacios tanto para locales como para visitantes.

Recientemente se confirmó el inicio de las obras del nuevo parador turístico en Lomita Arena. Esta intervención impactará positivamente a los pobladores del corregimiento de Santa Catalina y se perfila como la nueva era del turismo en el norte del departamento de Bolívar. Para materializar este proyecto, la Gobernación se alió con la Fundación Santo Domingo, la Fundación Promigas y Coca-Cola FEMSA.

Protagonistas detrás de esta gran obra.

“Con Lomita Arena vamos a darle un nuevo rostro al turismo popular y gastronómico de nuestra zona costera, dignificando a los comerciantes, organizando el espacio público y brindando servicios de calidad a los turistas nacionales e internacionales que recorren esta vía estratégica”, aseguró el gobernador Yamil Arana.

El proyecto contempla una intervención de 25.151 m² a lo largo de la vía al mar Cartagena–Barranquilla. Se rehabilitarán y mejorarán 19 unidades comerciales que hoy funcionan como restaurantes y quioscos tradicionales. Además, el espacio será adecuado con una zona de parqueaderos, centro de acopio de residuos, unidades de enfermería, áreas administrativas y modernas baterías de baños para uso de los visitantes.

La Fundación Santo Domingo, la Fundación Promigas y Coca-Cola FEMSA estuvieron a cargo del diseño de esta gran obra. Con estas entidades también se llevará a cabo el proceso de formación de los beneficiarios que operarán en este renovado corredor turístico.

Todos los detalles del nuevo parador turístico en Lomita Arena

El área de intervención comprende 25.151 m², distribuidos en dos unidades funcionales ubicadas a lado y lado de la carretera. Gracias a esta obra, más de 19 familias propietarias de restaurantes y quioscos resultarán beneficiadas de manera directa. Asimismo, el proyecto se convertirá en un nuevo punto de interés para los miles de viajeros que cada año transitan por la vía Cartagena–Barranquilla.

Así se verá el nuevo parador.

Según informó la Gobernación de Bolívar, el proyecto tendrá un plazo de ejecución de siete meses a partir de la firma del acta de inicio. Una obra que, sin duda, seguirá aportando al desarrollo turístico de esta zona del departamento y demuestra la apuesta del gobernador Yamil Arana, junto con organizaciones privadas, por fortalecer la economía y el bienestar de las familias del sector.

Este parador se enmarca dentro de la estrategia integral de turismo liderada por la Gobernación de Bolívar, que ya ha mostrado resultados concretos. Un ejemplo de ello es el éxito de la llegada de cruceros por el río Magdalena, un hecho que marca un hito para la región en materia turística.

“Lomita Arena es la muestra de que en Bolívar pensamos el turismo de manera integral: con sostenibilidad, con infraestructura de primer nivel y con el compromiso de generar empleo y bienestar. Lo que hoy adjudicamos será un ícono turístico para toda la región Caribe”, afirmó el mandatario.

