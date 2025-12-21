La Navidad que se teje en Sopó: el Mercadito del Emprendedor abre sus puertas en diciembre

Del 22 al 25 de diciembre, un pequeño mercadito en Sopó abre sus puertas para recordar que comprar también puede ser un acto de apoyo local.

En medio del ruido habitual de diciembre —las compras de afán, las vitrinas idénticas y los regalos sin historia—, en Sopó ocurre algo distinto. Allí, en el Outlet Arauco Sopó, un espacio pequeño pero cargado de sentido vuelve a abrir durante cuatro días seguidos, incluso el 25 de diciembre, para poner en el centro a quienes suelen quedar en los márgenes: los emprendedores locales.

El Mercadito del Emprendedor no es nuevo, pero esta edición navideña sí marca una diferencia. Acostumbrado a funcionar solo los fines de semana, esta vez extiende su jornada del 22 al 25 de diciembre como una apuesta por darle más visibilidad y oportunidades a marcas que han construido su camino a pulso, con paciencia y constancia. La idea es sencilla: ofrecer regalos hechos a mano, con rostro, historia y territorio.

Emprender también es resistir

Cada uno de los emprendimientos que participa carga un relato propio. Candy Socks, por ejemplo, nació casi como un experimento escolar en una Noche de Velitas de 2019 y sobrevivió a los cierres de la pandemia hasta encontrar un punto de estabilidad en Sopó. Arte y Tejido, en cambio, es la materialización de un sueño compartido: pinturas al óleo, prendas tejidas a mano y una identidad profundamente colombiana que se refleja en cada pieza.

A ellos se suman propuestas que hablan de oficio, tradición y cuidado: productos lácteos, miel, alimentos artesanales y creaciones que no salen de una línea de producción masiva, sino de manos que conocen bien lo que hacen. El Mercadito funciona así como una vitrina distinta, donde el valor no está solo en el precio, sino en la historia que acompaña cada objeto.

La apertura en fechas tan simbólicas no es casual. Para el Outlet Arauco Sopó, este espacio se ha convertido en una forma de fortalecer el tejido económico local y de ofrecer una experiencia navideña más cercana, pensada para recorrer en familia. A eso se suma una programación con novenas, actividades tradicionales y pequeños gestos que buscan devolverle a diciembre algo de calma.

Al final, el Mercadito del Emprendedor no promete grandes cifras ni discursos rimbombantes. Propone algo más simple y, quizá, más necesario: detenerse, mirar quién está detrás de lo que compramos y entender que, en Navidad, apoyar lo local también es una forma de celebrar.

