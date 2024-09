La mayor decepción que James Rodríguez ha vivido como futbolista; no fue perder la Copa América

.Publicidad.

Ovacionado en Madrid y a la espera de poder hacer un buen papel en Rayo Vallecano, James Rodríguez está viviendo un presente envidiable. Después de haberse convertido en un nómada del fútbol, haber llegado al balompié catarí y no haber tenido regularidad en Brasil, el 10 de la selección volvió a demostrar su valía y, no solo se convirtió en el mejor jugador de la Copa América, sino que firmó su regreso al fútbol europeo. Aun así, el mediocampista tiene más que claro que su carrera no ha sido un camino de rosas y, recientemente, reveló el momento más duro de su vida como futbolista, sorprendiendo con su repuesta.

James Rodríguez ya debutó con el Rayo Vallecano y espera obtener mayor regularidad conforme pase el tiempo. Foto: jamesrodriguez10

El momento más duro que ha tenido que pasar James Rodríguez en el fútbol

A través de los micrófonos del Rayo Vallecano, lejos de recordar un momento más reciente, como por ejemplo la final de la Copa América 2024, en donde perdió el título contra Argentina en el Estadio Hard Rock de Miami, James Rodríguez confesó que el momento más triste de su carrera sucedió en el año 2022. Ese año, en Venezuela, se firmó la eliminación del equipo nacional de la Copa Mundial de Catar 2022, pues, quedando en el sexto lugar, la tricolor se quedó a 1 punto de entrar en el repechaje. En ese partido, aunque el 10 hizo gol y le dio la victoria al equipo, eso no alcanzó, lo que le generó una tristeza inmensa.

“El momento más duro de mi carrera fue haber quedado afuera del Mundial pasado (Qatar 2022). Fue duro eso. Como todo jugador, uno siempre sueña con el Mundial y fue frustrante”, fueron las palabras de James Rodríguez, rememorando dicha situación. Y es que, en dichas eliminatorias, el 10 de la selección se perdió varios compromisos, algunos por enfermedad y otros por no ser convocado por Reinaldo Rueda, y su ausencia pudo haber generado la seguidilla de malos resultados que finalmente dejaron por fuera a Colombia de la cita orbital.

Reacción de James Rodríguez tras quedar eliminado de Catar 2022.

Aun así, el mediocampista también tuvo un espacio para hablar del presente y aseguró que, tanto él como la selección están viviendo un momento muy importante y que espera que se vean las recompensas en el futuro. “Estamos muy bien, pasando por una buena fase desde hace un buen tiempo. Como Selección estamos creciendo mucho y muy compactos. Esperamos seguir haciendo las cosas bien e ir a la Copa Mundo”, afirmó.

